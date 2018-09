MOZ

Lebus Am Vormittag des 10. Septembers geriet eine Getreidetrocknungsanlage am ehemaligen Bahnhof in Brand.

Die Feuerwehr löschte die Flammen. Zirka 50 Tonnen Mais fielen dem Feuer zum Opfer. Nun untersucht die Kriminalpolizei der Inspektion den Brandort und ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung. Der Schaden wurde auf 50.000 Euro geschätzt.