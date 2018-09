Es rappelt in Wernitz

Silvia Passow

Wernitz Es rappelt ordentlich auf der Straße, wenn einer der Lkw die kleine Kreuzung im Ortsmittelpunkt passiert. Die L 863 führt direkt durch das Dorf Wernitz, teilweise mit einem Tempolimit versehen, dass von einigen Verkehrsteilnehmern eher optional gesehen wird, so klagen die Anwohner.

Der Lieferverkehr verirrt sich nicht zufällig nach Wernitz. An- und Abfahrten aus den benachbarten Logistikzentren, Tendenz steigend, die Firmen Hermes und Mosolf wollen weitere Potenziale in Ketzin nutzen. Die Gemeinde Wustermark führte im Frühsommer eine Verkehrszählung durch. Im Zeitraum vom 26. April bis 6. Juni rollten insgesamt 198.338 Kraftfahrzeuge durch den Ort, davon 8.182 Lkw und 14.875 Lastzüge. Damit liegt der Anteil des Schwerverkehrs auf diesem Streckenabschnitt bei rund 12 Prozent. „Ein kaum haltbarer Zustand“, sagt der Wustermarker Bürgermeister Holger Schreiber (Parteilos).

Lärm im Landidyll

Lauter Verkehr, aber das ist nicht alles, klagen viele Wernitzer. Beschallung von allen Seiten, von ganz oben die Flugzeuge, etwas tiefer die Windräder und am Boden kommt zum Straßenverkehr noch die Bahn. Eigentlich sollten nun alle mit der geplanten Ortsumgehung glücklich sein, sind sie aber nicht. Warum?

Eine Einwohnerin erzählt und breitet dazu eine Karte aus. „Hier soll die Straße langführen“. Eine Linie, die den möglichen Straßenverlauf wiedergibt, zieht sich an drei Seiten um den Ort herum. Denkt man sich ein Quadrat um Wernitz herum, so bliebe eine Seite offen. „Wir wären von drei Seiten von der Straße eingekastelt“, sagt die Frau. „Ein Lärmkasten wäre das. Eine Straße wie eine Mauer, die uns vom Rest der Welt trennt“, fügt sie hinzu. Nun sollen Straßen Verbindungen schaffen und nicht kappen. Wo liegt also das Problem? „Wir sind aus guten Grund ins Grüne gezogen. Wir halten uns gern in der Natur auf, gehen spazieren, unternehmen Kutschfahrten“, erzählt die Einwohnerin und fürchtet, all dies wäre dann nicht mehr möglich.

Treffpunkt Spielplatz

Etwa 50 Dorfbewohner sind gekommen, wollen ihren Unmut über die geplante Straße äußern. Auch dabei, Ortsvorsteher Roland Mende. Zunächst, die aufgezeigte Straße ist eine Variante. Der Plan einer Ortsumgehung für Wernitz ist nämlich nicht neu und wird von der Gemeinde bereits länger verfolgt. Varianten wurden gesucht und geprüft. Für Unmut sorgt bei einigen der Anwesenden, dass mit dieser geschilderten Ortsumgehung nicht alle Wernitzer gleich betroffen sind. Gemeint ist hier die freie Seite im gedachten Quadrat. Es wird die Klage laut, man hätte die Wernitzer nicht über diese geplante Baumaßnahme informiert, geschweige denn mit einbezogen. Dem widerspricht Mende an diesen Abend und verweist auf Presse und Amtsblatt, dabei wird er von einer Einwohnerin unterstützt. „Ja, doch man kann sich informieren“, sagt sie und verweist neben den gedruckten Informationen auf die Möglichkeit die Sitzungen der Gemeinde und des Ortsvorstandes zu besuchen. „Wir lesen keine Zeitung und auch nicht das Amtsballt“, kommt es von Einigen zurück. Die Forderung, Mende müsse die Einwohner persönlich informieren, wird laut. Mutmaßungen machen die Runde, die Straße würde nicht nach den Wünschen der Wernitzer geplant, sondern nach den Vorstellungen möglicher Investoren. Dabei würden einiger Wernitzer und deren Interessen bevorzugt werden. Mende versucht zu schlichten, zu erklären, wirbt für Kompromisse.

Varianten in Prüfung

Es gab mehr als nur ein, zwei Varianten, sagt Mende. Um diese zu prüfen, müsse man zunächst einmal klären, wem das Land gehört, dass hier bebaut werden könnte, gibt er zu bedenken. „Mögliche Varianten müssen doch erst geprüft werden, bevor sich die Bürger diese ansehen und dazu äußern können“, sagt Mende. Die Initiatorin des Abends wünscht sich, die Interessen mögen hier gemeinsam besprochen und vertreten werden, ein Versuch, der sich schwerlich in die Tat umsetzen lässt an diesem Abend. Zu unterschiedlich ist die Betroffenheit der Einzelnen. Und schließlich gibt es noch ganz vereinzelt jene Stimmen, die gar keine neue Straße wollen, einen Einschnitt in die Natur befürchten. So wird auch die Möglichkeit eines Nachtfahrverbotes an diesem Abend diskutiert.

Keine Spaltung im Dorf

„Ich möchte keine Spaltung des Ortes. Dorfgemeinschaft ist etwas enorm Wichtiges für die eigene Lebensqualität“, sagt Holger Schreiber mit Blick auf die Diskrepanzen unter den Wernitzern. Diese waren mit ihren Fragen auf der letzten Gemeindevertretersetzung erschienen. Schreiber macht deutlich, noch ist Nichts in Stein gemeißelt, es wird weiterhin geprüft, mögliche Handlungsoptionen durchgesehen und bewertet. Verkehrsvarianten, bereits eruierte, wie mögliche Neue, stehen weiter auf dem Prüfstand, auch was die Frage der Finanzierung und der Möglichkeit zur Beantragung von Fördermitteln angeht. In seinem Bericht dazu steht weiter: „Auch wenn die Ortsdurchfahrt nicht in die Straßenbaulast der Gemeinde liegt (Landesstraße, Anm. Autorin), und auch nicht das Gewerbegebiet auf unserer Gemarkung verortet ist, sehen wir uns in der Verantwortung, nach Lösungen für diese unsere Bürgerschaft belastende und gefährdende Situation zu suchen.“

Im Dialog bleiben

Die Öffentlichkeit und die Interessierten möchte Schreiber auch weiterhin auf das Thema aufmerksam machen. Schreiber möchte, die zu untersuchenden Lösungsvarianten für die Verkehrssituation in Wernitz in einem offenen und breiten Bürgerdialog bestimmen, wo jeder Betroffene sich einbringen kann. Diese Gespräche sollen ergebnisoffen geführt werden, alles sei denkbar, von verschiedenen Linienführungen für die Ortsumgehung bis hin zu einer Verbesserung der Situation an der bestehenden Ortsdurchfahrt. „Zum Schluss muss die Gemeindevertretung entscheiden. Aber der bürgerschaftliche Entwicklungsprozess für den favorisierten Handlungsweg muss von den Bürgern kommen.“