Wunschliste der Schorfheide-Dörfer

Susan Hasse

Schorfheide (MOZ) Die Gemeinde Schorfheide arbeitet derzeit am Entwurf des Doppelhaushaltes 2019/20. Die neun Ortsteile haben im Vorfeld ihre Wunschlisten nach Finowfurt geschickt. Schon jetzt ist klar: Es wird Abstriche geben müssen für einige Ortsteile.

Gleich zwei Haushaltsjahre auf einmal will die Gemeinde Schorfheide bis Jahresende verabschieden. „Das bringt der zukünftigen Gemeindevertretung und dem neuen Bürgermeister Luft“, begründet Bürgermeister Uwe Schoknecht diesen Schritt. Schließlich seien im Mai 2019 Kommunalwahlen und Anfang 2020 geht Schoknecht in den Ruhestand.

Nun haben alle neun Ortsteile ihre Wünsche für Investitionen erstellt. Teils fallen sie sehr dezidiert und durchaus kostspielig aus. So etwa aus Lichterfelde: Hier soll die Schlossbühne ein Dach bekommen. Beim Straßenbau gibt es in Lichterfelde viele Pläne: So sollen nach dem Willen des Ortsbeirates die Gehwege Steinfurter Straße sowie Britzer Straße bis zum Schloss saniert werden. Auch der Straßenbau durch Blütenberg, Karlshöhe, Oderberger Straße und am Gutshof gehören zu den Plänen der Lichterfelder. Die Sanierung der Turnhalle findet sich ebenso auf der Wunschliste. Zudem müsse im Schloss weiter investiert werden: der Aufgang und das Trauzimmer bedürfen einer Renovierung, ebenso das Büro des Ortsbeirates. Zudem wünscht sich der Ortsbeirat neue Werbeträger für Plakate und einen Adler für das Kriegsdenkmal. Nahezu bescheiden sind dagegen die Wünsche aus Klandorf: Ortsvorsteher Olaf Pieper wünscht sich eine neue Dorfstraße, zudem sollen neue Bänke und Unterflur-Glascontainer ins Dorf kommen. Werbellin möchte Geld für das Außengelände der Feuerwehr und den Fischteich im Dorf wieder herrichten. Auch eine neue Sitzgruppe am Ortseingang solle endlich verwirklicht werden. Zudem möchte das kleine Dorf 2000 Euro für Feste und 4550 Euro für den Anglerverein und das Seeufer. Moderat scheinen die Wünsche der Eichhorster: Die Verwaltung solle neue waschbärensichere Papierkörbe und neue Bänke für Eichhorst und Rosenbeck kaufen sowie den Basketballplatz wieder in Schuss bringen. Zudem soll die Gemeinde das Fest am Askanierturm finanziell fördern. Die Eichhorster fühlen sich gerade bei der Kulturförderung, die nach Einwohnern bemessen wird, als kleines Dorf benachteiligt: Eine Bühne koste schließlich überall gleich viel, so der Einwand. Eichhorst möchte zudem eine neue transportable Tanzfläche, die alte sei 20 Jahre alt und schlicht abgetanzt. Für den Nachwuchs im Dorf wünscht man sich neue Spielgeräte und eine Reparatur der bestehenden.

Auch Böhmerheide bittet in Finowfurt um neue Spielgeräte und Attraktionen für die Badewiese. Zudem sollen die Pläne für ein eigenes Dorfgemeinschaftshaus angegangen werden.

Das Werbellinsee-Dorf Altenhof möchte ebenfalls schöner werden: So soll 2019 ein Brunnen für den Fontaneplatz geplant und 2020 gebaut werden. Zudem wünscht sie das Dorf, dass die Uferpromenade ein weiteres Stück gepflastert wird und die Gehwege an der Eberswalder Straße/Unter den Buchen verbreitert werden.

Die Groß Schönebecker, wünschen sich eine Skaterbahn, neue Spielgeräte, Bäume und Investitionen auf dem Friedhof. Für den Tag der offenen Höfe möchte das Dorf zudem 5000 Euro Zuschuss.

Der größte Ort der Gemeinde Finowfurt gibt sich bescheiden, eine lange Liste existiert bisher nicht. Allerdings steht das Dorfgemeinschaftshaus als großes Projekt an. Zudem wird der Spielplatz erneuert.

Welche Wünsche der Dörfer tatsächlich im 1. Haushaltsentwurf landen, ist noch offen. Hinter den Kulissen wird derzeit emsig gerechnet und geplant. „Es ist schwieriger als gedacht einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen“, meinte jüngst Schoknecht und nahm einigen Projekten gleich den Wind aus den Segeln. Bei den Baukosten setze die Verwaltung 15 Prozent Kostensteigerung an. Auch die Fixkosten bei den Kitas seien aufgrund der Vorgaben aus Potsdam exorbitant gestiegen. So müsse bei einer Kita künftig 300.000 Euro eingeplant werden, bislang waren es 80.000 Euro. Der Raum für Investitionen sinkt dadurch und viele Wünsche der Ortsteile müssen vorerst Träume bleiben.