Parkzeiten bald genau festgelegt

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Im Zuge der Sperrung eines Großteils des Granseer Kirchplatzes für Autos wurden im vorderen Bereich vier Kurzeitparkplätze ausgewiesen. 30 Minuten lang darf dort maximal geparkt werden. Bei der jüngsten Sitzung des Stadtentwicklungsausschusses hakte der Stadtverordnete René Jordan (SPD) diesbezüglich nach.

War nicht geplant, dass dies lediglich an den Arbeitstagen gelten soll – von Montag bis Freitag von 8 bis 17 Uhr und am Sonnabend von 8 bis 12 Uhr? Theoretisch drohten also somit am Abend oder am Wochenende derzeit noch Knöllchen, wenn Autofahrer die Plätze länger als diese erlaubte halbe Stunde in Beschlag nehmen.

Diese Situation sei der Verwaltung bekannt, sagte Fachbereichsleiter Nico Zehmke. Und nein, dies solle nicht so bleiben. Mit einer nachträglichen Ergänzung der Beschilderung, die den Zeitraum definiert, in dem das Kurzzeitparken gilt, sei demnächst zu rechnen.

Wie berichtet erhielt die Amtsverwaltung vom Stadtentwicklungsausschuss den Auftrag, die Schaffung von zusätzlichen Parkflächen an der Nordpromenade vorzubereiten. Mit einer Umsetzung des Vorhabens ist aber erst 2019 zu rechnen. Das Parken auf dem Kirchplatz, das vor einigen Wochen mit dem Aufstellen von Pollern unterbunden wurde, war indes lediglich geduldet. (mhe)