Noch ein Brand in der Lieberoser Heide

Bodo Baumert

Byhlen (Lausitzer Rundschau) In der Lieberoser Heide sind am Dienstag erneut die Feuerwehren eingerückt. Diesmal brennt es nordwestlich der Flächen, die am Montag in Flammen gestanden haben. Ein Lösch-Hubschrauber ist unterwegs.

Die Hoffnung, den erneuten Brand in der Lieberoser Heide vom Montag rasch unter Kontrolle gebracht zu haben, hat sich am Dienstagmorgen zerschlagen. Um 11.44 Uhr wurde erneut Großalarm ausgelöst. 30 Fahrzeuge und etwa 70 Einsatzkräfte aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und der Stadt Cottbus sind im Einsatz.

Nach Informationen der Leitstellte Lausitz handelt es sich aber nicht um ein erneutes Aufflammen des Brandes vom Montag. Vielmehr hat sich nordwestliche davon ein neuer Waldbrand gebildet, der sich derzeit in Richtung des alten Feuerplatzes ausbreitet. Die Löscharbeiten gestalten sich wieder schwierig, da erneut munitionsbelastete Flächen betroffen sind. Am Mittag wurde begonnen, eine Einsatzzentrale von Ort einzurichten. Gegen 14 Uhr wird ein Hubschrauber mit Wasserbehälter erwartet, der die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen soll. Wie viele Hektar Fläche betroffen sind, soll die Lagebesprechung vor Ort ergeben. Informationen dazu liegen noch nicht vor.

Am Montagabend waren die Einsatzkräfte gegen 16.50 Uhr alarmiert worden. Über fünf Hektar Wald standen in der Lieberoser Heide bei Byhlen in Flammen. Ein Nachlassen des Windes und leichter Nieselregen halfen, das Feuer am Abend unter Kontrolle zu bringen.