Sittiche und Co. in Schau

Manuela Bohm

Falkensee (MOZ) Ziergeflügel und Exoten zeigt die gleichnamige Vereinigung in Falkensee (VZE e.V.) am kommenden Wochenende. Ob Alexandersittiche, Blaustirnamazonen, Gelbseitensittiche, Königssittiche, Taranta oder Silberfasan,, mit ihrem bunten Gefieder begeistern die kleine und größeren Vögel. Die Schau findet am 22. und 23. September jeweils in der Zeit von 10 bis 17 Uhr im Vereinsheim, auf dem Gelände des Tierheims in Falkensee (Dallgower Straße 104) statt. In liebevoll gestalteten Volieren im Innen- und Außenbereich können die Besucher der Schau Sittiche, Finken, Papageien und Fasane bewundern. Eine fachkundige Führung /Beratung ist garantiert. Für das leibliche Wohl wird auch gesorgt. Für den Eintritt ist ein Obolus von 1,50 Euro pro Erwachsener zu entrichten. Die Kinder bis 14 Jahre genießen freien Eintritt.

Die Mitglieder der Vereinigung Ziergeflügel und Exoten freuen sich auf die Besucher. Ihren Verein gründeten sie bereits vor 54 Jahren am 25. Juli 1964. Einige Zuchtfreunde der Kleintierzüchtersparte D 89 Falkensee hielten neben Hühnern, Tauben und Kaninchen auch einheimische und exotische Vogelarten, sodass der Wunsch aufkam, in einem speziellen Verein dieses Hobby zu pflegen. So kam es zur Gründung der Sparte. Im Mittelpunkt stand der züchterische Gedankenaustausch.

Die erste Vogelschau konnte bereits im November 1964 präsentiert werden. Über mehrere Jahre fanden die Ausstellungen im „Bäckerheim“ Falkensee, statt, wo 1980 bereits 4.000 Besucher begrüßt wurden. Weitere Veranstaltungen fanden im Klubhaus „J. R. Becher“ bzw. im Spartenheim der D89 statt. 1977 wurde ein Grundstück in der Bötzower Straße gepachtet. Intensive Arbeiten waren notwendig, um aus diesen Barackenteilen sowohl einen Unterstellraum für die Käfige und Volieren als auch für die Futterausgabe zu schaffen. Im I. Quartal 2010 begann dann der Umzug von der Bötzower Str. 3 in die Dallgower Str. 104. Das gesamte Inventar und alle Ausstellungsvolieren mussten demontiert und am neuen Standort wieder aufgebaut werden.