Lesestoff an 365 Tagen im Jahr

Bärbel Kraemer

Fredersdorf Die Fredersdorfer Bücherzelle ist am Freitagabend feierlich in Dienst gestellt worden. Fortan hält sie 24 Stunden am Tag und an 365 Tagen im Jahr Lesestoff für alle Generationen bereit.

Knapp 200 Bücher, Kinder- und Jugendliteratur, Biografien, Sachbücher, Krimis und Romane, stehen fortan unter dem Leitspruch „(m)ein Buch für Dich! nimm 1 - bring 1“ zur Ausleihe bereit. 300 Exemplare könnten es nach vorsichtigen Schätzungen mit Blick auf das vorhandene Regalsystem in der ausgedienten Telefonzelle noch werden.

Matthias Ambs aus Fredersdorf ist der Ideengeber der Bücherzelle. Während des traditionellen Neujahrsempfangs im Dorf erzählte er erstmals öffentlich davon. Knapp 100 Fredersdorfer befanden das Vorhaben an jenem Tag spontan für gut. „Damit stand für mich fest, die Idee weiter zu verfolgen“, erzählt Ambs. Mit Unterstützung der örtlichen Sportgemeinschaft gelang letztendlich die Verwirklichung. Für den Ankauf der ausrangierten Telefonzelle sponserten die Fredersdorfer Erlöse aus dem im vergangenen Jahr stattgefundenen Flämingmarkt. „Dieses Geld sollte ohnehin der Dorfgemeinschaft zugute kommen. Die Bücherzelle wird dem gerecht“, erklärt Ortsvorsteher Bodo Sternberg.

Nachfolgend wurde die Umsetzung der Vision zu einem generationsübergreifendem Projekt, an dem viele fleißige Hände mitwirkten. Vom Transport der Zelle nach Fredersdorf, über den Bau des Fundaments bis hin zur Umlackierung und den Bücherspenden. Viele Freunde des geschriebenen Wortes halfen vor der feierlichen Einweihung auch beim Einräumen der Zelle, beim Sortieren des Bücherbestandes nach Themenbereichen und bei der Beschriftung der Bücherzelle.

Zur feierlichen Eröffnung schauten knapp 35 lesefreudige Fredersdorfer vorbei. Bei der Gelegenheit ließ Matthias Ambs den Einzug der ausrangierten Telefonzelle ins Dorf und deren Verwandlung zur Bücherzelle Revue passieren - verbunden mit Dankesworten an alle Unterstützer und Helfer.

Via Smartphon hielt Ortsvorsteher Bodo Sternberg die kleine Einweihungszeremonie für nachkommende Generationen im Bild fest. Das Vokalensemble „Bellis“ aus dem Fläming gehörte ebenfalls zu den Gratulanten, die aus Worten klingende Worte werden ließen. Dann folgte eine Lesung - auf der Dorfstraße, gleich neben der Bücherzelle natürlich. Barbara Dietrich, Maria Sternberg und Matthias Ambs ließen als Vorleser die Zuhörerschar an ihrer aktuellen Lieblingslektüre teilhaben.

Als Sahnebonbon vor dem Nachhausegehen gab es eine kleine Überraschung. Jeder, der zur Bücherzelleneinweihung gekommen war, durfte sich aus dem Bestand ein Buch auswählen und als Geschenk mit nach Hause nehmen. Künftig soll der Büchertausch jedoch nach dem Motto „nimm 1 - bring 1“ gepflegt werden.