Kulturherbst startet in der Ofenbar

Cornelia Timm

Bernau Es ist zu einer guten Tradition geworden, dass die Stadtwerke gemeinsam mit anderen Sponsoren in den Herbstmonaten zu einer Reihe exklusiver Konzerte in ihr attraktives Ofenhaus am blauen Gaskessel einladen. Der diesjährige Kulturherbst beginnt am 30. September.

Die Kabarettistin, Schauspielerin und Sängerin Maren Kroymann macht den Auftakt des diesjährigen Kulturherbstes. In ihrem Programm „In my Sixties“ widmet sich Maren Kroymann der Musik der 1960er-Jahre mit frischem Interesse anlässlich ihres nahenden persönlichen Jubiläums „50 Jahre Pubertät“. Das war Musik, die unerhörte Gefühle auslöste: erstes sexuelles Begehren, den Wunsch nach Hingabe, nach Befreit-Sein. Die Lieder versprachen ein Leben, das bunter, wilder und schöner sein konnte als das der Eltern-Generation mit deren rigiden Moralvorstellungen.

Maren Kroymann interpretiert in ihrem Programm lustvoll sowohl die musikalischen Edelsteine der 60er-Jahre als auch durch das ideologische Geröll. Begleitet, getragen und beflügelt wird sie von ihrer fabelhaften Band.

Der 19. Oktober ist dem jungen A- cappella-Ensemble Vocaldente vorbehalten. Die Presse ist sich über das aus den Reihen des Knabenchors Hannover und von Studenten der Hochschule für Musik und Theater Hannover gegründete Ensemble einig und bescheinigt den fünf jungen Männern, dass ihre „Gesangstechnik professionell“, ihr „Drive phänomenal“ sind und dass sie „sprühen vor Fantasie“ und eine „einfallsreiche, temperamentvolle Choreographie“ vorweisen. In Bernau präsentiert die Gruppe ihr neues Programm „keeprolling“.

Dass Reinhold Beckmann, der legendäre Fernsehmoderator und Fußballkommentator, auch ein leidenschaftlicher Sänger ist, ist vielleicht nicht jedem bekannt. Am 3. November können die Besucher ihn mit seiner Band erleben, wenn er sein neues Album „Freispiel“ präsentiert. Beckmann erzählt in seinen Liedern persönlich und hintergründig, was ihn im Alltag beschäftigt. Mit eingängigen Melodien bewegt sich „Freispiel“ stilsicher zwischen Jazz, Bossa Nova, Folk und Country-(Pop).

Ein Wiedersehen mit dem Duo Carolin No gibt es am 4. November. Seit nunmehr elf Jahren stehen Carolin und Andreas Obieglo bereits gemeinsam auf der Bühne, ein Anlass zum Innehalten, Staunen, Zurückblicken auf eine Singer-Songwriter-Karriere, die sich sehen lassenkann.

Weihnachtlich wird es dieses Jahr schon am 25. November, wenn die Hamburger Vokalartisten LaLeLu die Bühne betreten. Mit ihrem Mix aus Gesang und Komik, Satire und Parodie, Pop und Klassik präsentieren sie ein Weihnachtsprogramm der anderen Art.

Beim letzten Konzert dieser Herbstsaison am 2. Dezember können sich die Besucher auf Ulla Meinecke und Band freuen. Seit über 30 Jahren ist die Wahlberlinerin eine feste Größe in der deutschen Musik- und Kulturlandschaft. Ihre samtige Stimme, ihre poetische Sprache, nicht zuletzt ihre nachdenklich-ironische Sicht auf die alltäglichen Dinge begründen ihren Ruf als Sängerin, Dichterin und Autorin.

Alle Konzerte beginnen um 19.30 Uhr. Informationen und Tickets gibt es unter www.ofen-bar.de sowie in der Touristinformation Bernau, Bürgermeisterstraße 4, in der Theaterkasse der Bahnhofspassage Bernau und unter 03337 425730.