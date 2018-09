„Unsere Denkmäler sind Europäer“

Dietmar Rietz

Landin/Schwedt. (MOZ) Im Europäischen Kulturerbejahr 2018 stand der Tag des offenen Denkmals unter dem Motto „Entdecken, was uns verbindet“. Landrätin Karina Dörk sagte bei der zentralen Eröffnungsveranstaltung in Landin am Sonntag: „Wir möchten das kulturelle Erbe wieder ins Bewusstsein der Öffentlichkeit rücken.“ Das kulturelle Erbe stelle „das unschätzbare Gewebe dar, das Europa zusammenhält – von Norwegen bis Griechenland und von Polen bis Spanien.“ Wer aufmerksam durch Uckermark-Dörfer und -Städte gehe, könne Europa entdecken: Details an einer Kirche, der Baustil des Rathauses, die Gestaltung eines Bürgerhauses oder auch die verwendeten Materialien, aus denen unsere Häuser gebaut seien. Wie wir mit dem umgehen, was Denkmale erzählen und bezeugen, das mache einen Teil unserer europäischen Gemeinschaft aus, verbinde und weise den Weg in die - auch politische - Zukunft. Dafür brauche es Menschen, „die sich mit Kopf, Herz und Hand für unsere Denkmale einsetzen“.

In Landin gebe es solche Menschen, erklärte Karina Dörk die Wahl des Dorfes als Ort für die zentrale Eröffnungsveranstaltung 2018 in der Uckermark. Das Dorf habe viele hundert Jahre alte Denkmale, von der Kirche im Basilikastil und dem Treppenturm des Renaissanceschlosses in Niederlandin über Häuser im fränkischen Stil oder Deutschlands vielleicht romantischste Schlossruine im Tudorstil. Karina Dörk sagte: „Landins Denkmäler sind Europäer.“

Landin hat sich erneut für den Landeswettbewerb „unser Dorf hat Zukunft“ beworben.

Die Kreisvolkshochschule und die Denkmalschutzbehörde organisierten am Sonntag eine Denkmal-Bustour durch die Uckermark. Sie führte unter anderem nach Schwedt in das Jüdische Museum mit Ritualbad, wo deutlich wird, dass sich Schwedt auch zu seinem jüdischen Erbe bekennt. Der uckermärkische Künstler Bernhard Nürnberger war von den Städtischen Museen eingeladen worden, im Garten des Ritualbades seine Steinskulpturen aufzustellen. „Kopfstücke“, so das Thema der Ausstellung, mit denen der Besucher sozusagen „Auge in Auge“ Kontakt aufnehmen konnte. 72 Interessierte machten den Nachmittag im ehemals jüdischen Gartenareal zu einem Ort der Begegnung und des Austausches. Nürnbergers individuelle Kopfskulpturen nehmen Bezug auf Materialien, die die Eiszeit in unserer Region hinterlassen haben. Sie zeigen die Vielfalt auch durch andere Gesteinsarten, die er in eine Vielschichtigkeit von Gesichtern transferiert. Besucher nutzten die Möglichkeit, mit dem Künstler ins Gespräch zu kommen und Näheres zu den Porträts oder der Bearbeitung des Materials zu erfahren.

Die Denkmal-Tour machte auch Station in der malerischen Kunower Dorfkirche. Der eigentliche „Schatz von Kunow“ ist jedoch der etwa um 1725/1730 entstandene, originelle Gemäldezyklus, der das barocke Kastengestühl der Kunower Dorfkirche schmückt. Ganze 61 barocke Gestühlsmalereien sind im originalen Zustand in der Dorfkirche erhalten. Jedes Bild illustriert einen Psalm und jeder Psalm wird durch ein großes rotes Herz illustriert, das für die Seele des Menschen steht. Der Förderkreis Alte Kirchen Berlin Brandenburg hatte zu einer Spendenaktion für die Herz-Jesu-Malerei aufgerufen. Das Echo war weit über die Grenzen der Uckermark hinaus überwältigend.

Als technisches Denkmal stand die Alte Mälzerei in Angermünde Pate für industrielle historische Bau- und Lebenskultur. Die Malzfabrik, in der von 1900 bis 1945 Malz für die Bierbrauerei aufbereitet wurde, beherbergt noch eine der letzten historischen Darren zum Trocknen des Malzes, die bei der Sanierung des Gebäudes zum Wohnhaus erhalten und in die Architektur einbezogen wurde.