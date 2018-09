dpa

Potsdam (dpa) Mit einer neuen Ausstellung im Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam können Schüler mehr über Einwanderung in der Region erfahren. Die Schau „Auf den Spuren der Migranten in der brandenburgisch-preußischen Geschichte“ knüpfe an das erfolgreiche Schüler Projekt „Ein Tag in Potsdam“ an, sagte Kulturministerin Martina Münch (SPD) am Dienstag bei der Eröffnung. „Mit dem in Deutschland einzigartigen Schüler-Bildungsprogramm haben mehr als 70 000 Kinder in den vergangenen Jahren lebendige Einblicke in 1000 Jahre Landesgeschichte bekommen“, sagte die Ministerin.

Nun können Schulklassen einen Tag lang die Spuren von slawischen Siedlern, Glaubensflüchtlingen, Fachkräften und Soldaten aus vielen Ländern verfolgen. Dazu gibt es in dem Museum einen Animationsfilm, Exponate, interaktive Zeitstrahlen und eine spiegelnde Brandenburg-Karte. Nach dem Museumsbesuch wird eine Stadtrallye durch die historische Mitte von Potsdam und den Schlosspark Sanssouci angeboten. Dort können die Schülergruppen einiges über die früher am Königshof tätigen Künstler aus ganz Europa, aber auch über Pflanzen aus fernen Ländern erfahren. Das Programm richtet sich an die Klassenstufen 4 bis 13.