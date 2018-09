Schöner wohnen in der Stadtheide

Anja Linckus

Brandenburg (MOZ) Am 23. September 2015 hatte Investor Hartmut Schulz mit seiner Göttiner Grundstücksentwicklungsgesellschaft zum ersten Spatenstich an den Carolinenring in Hohenstücken eingeladen, nicht einmal drei Jahre später sind alle 36 neu erschlossenen Grundstücke verkauft und Hartmut Schulz konnte Partner, Helfer und die neuen Anwohner der Altstädtischen Stadtheide zu einer Feier anlässlich des positiven Projektabschlusses einladen.

Ab 1972 entstanden zwischen Sophien-, Brahms- und Max-Herm-Straße als Teil des Neubaugebiets Hohenstücken Plattenbauwohnungen, die ab 2006 rückgebaut wurden. Nachdem die Stadt wegen Fördermittelproblemen einen externen Investor für das 2,5 Hektar große Areal in direkter Nachbarschaft zur Helios Klinik und dem Hauptfriedhof Görden suchte, entschloss sich Hartmut Schulz das Projekt mit seiner Göttiner Grundstücksentwicklungsgesellschaft in Angriff zu nehmen. „Ein bisschen Bauchschmerzen hatte ich schon“, gestand er den Anwesenden am vergangenen Freitag. Doch der Mut hat sich auch Dank zuverlässiger Partner wie die Brandenburger Bank und Vermarkter Thomas Fiedler gelohnt. Schmucke Eigenheime auch im höherpreisigen Segment sind an die Stelle von tristen Plattenbauten getreten und der sonst oft unter Wert geschlagene Stadtteil Hohenstücken zeigt sich am Carolinenring von seiner schönsten Seite.

Gleichzeitig mit dem Projektabschluss gab es auch einen Start: Ab sofort sind die vier Doppelhaushälften mit drei oder vier Zimmern und 50 Quadratmeter großer Dachterrasse im Bauhausstil, geplant von Architekt Uli Krieg, in der Vermarktung bei Thomas Fiedler. Neben 115 Quadratmetern Wohnfläche, Dachterrasse, Balkon und Garage mit integrierter Werkstatt stehen voll erschlossene Grundstücke mit 294 Quadratmetern zur Verfügung.