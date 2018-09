Bombardier gibt Zusage für Bautzen und Görlitz

Lausitzer Rundschau

Bautzen Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) hat auf seiner Kanada-Reise vom Bahnhersteller Bombardier Transportation nach eigener Darstellung eine Zusicherung für den langfristigen Erhalt der sächsischen Werke erhalten. Personalvorstand Daniel Brennan habe sich entsprechend mit Blick auf die beiden Standorte in Bautzen und Görlitz geäußert, teilte das Ministerium am Dienstag in Dresden mit.

Brennan habe dem Freistaat und den beiden Kommunen für die Unterstützung – etwa beim Bau von Straßen und Brücken – gedankt. Das Unternehmen schätze die gut ausgebildeten Fachkräfte, wolle weiter in Sachsen aktiv bleiben und die Standorte zu einem Aushängeschild fortentwickeln.

„Ich bin froh über die Klarheit der Aussagen“, sagte Dulig. Das Unternehmen stehe zu den gegebenen Zusagen, weiter zu investieren und die Produktion an beiden Standorten aufrechtzuerhalten. Auch für ein mittelfristiges Konzept, das über 2019 hinausgeht, habe es positive Signale gegeben.

Bombardier Transportation hatte vor zwei Jahren mit der Streichung von weltweit 7500 Stellen einschneidende Umstrukturierungen angekündigt. Bis März 2018 verhandelten IG Metall, Betriebsräte und Politik etwa ein Jahr lang mit der Konzernleitung. Vereinbart wurden der Ausschluss betriebsbedingter Kündigungen bis Ende 2019 und der Erhalt aller deutschen Standorte – mit neuen Aufgaben. In Bautzen und Görlitz sind Millioneninvestitionen geplant.