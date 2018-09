Er war „Ein Brandenburger in China“

Ein Jahr lang lebte und arbeitete Fabien Schüßler in China, in einem Land der Gegensätze. © Foto: privat

Er ist zurück, wenn auch in Ham- statt Brandenburg: Fabien Schüßler wurde 1992 in Belzig geboren, ist in Brandenburg an der Havel auf dem Görden aufgewachsen. Nach der Schulzeit (Grundschule „Wilhelm Busch“ und von Saldern-Gymnasium) studierte er Internationale Beziehungen in Großbritannien, verbrachte danach ein Jahr in China und studierte daraufhin Ostasienwissenschaften und Chinesisch in Finnland. Nun war er ein Jahr lang Deutsch- und Englischlehrer in China und lebt nun in Hamburg. © Foto: Thomas Messerschmidt

Fabien Schüssler

Brandenburg Ein Jahr lang war Fabien Schüßler in China, ließ alle BRAWO-Leserinnen und -Leser daran teilhaben. Allwöchentlich teilte er seine Eindrücke und Erlebnisse via BRAWO-Kolumne mit – bis er im August 2018 zurück nach Deutschland kam. Allerdings nicht nach Hause. Aus China kommend, reiste er über die USA direkt nach Hamburg und fand erst am 31. August zurück an die Havel. Zur Hochzeit einer guten Freundin – und für ein BRAWO-Interview. Was Fabien Schüßler im zurückliegenden Jahr erlebt hat, was ihm in Erinnerung bleiben wird und welche Zukunftspläne er schmiedet – er verrät es im Gespräch mit BRAWO-Chefredakteur Thomas Messerschmidt.

Mit viel Neugierde. Mit reichlich Spannung auf alles Neue. Es war ein großes Gefühl der Ungewissheit, auch weil man die Sprache noch nicht fließend kann. Ich habe geahnt, dass vieles unerwartet kommen wird. Von meinen früheren Besuch in China wusste ich aber, dass es auf jeden Fall nicht langweilig wird.

Die Neugierde. Mich hat schon immer fasziniert, wie die Welt funktioniert. Mit sieben Jahren war ich das erste Mal – dank meiner Eltern – im Ausland, auf Kreta, und fand als Kind schon spannend, dass vieles anders funktioniert. Ich habe fortan immer viel aufgesaugt, Zeitung gelesen, Dokumentationen geguckt. In der Schule habe ich dann Englisch und Französisch gelernt und ein Austauschjahr in Frankreich erleben dürfen. Im Studium hat mich dann die Faszination China gepackt – und dann das Bedürfnis, mich aus meiner Komfortzone heraus zu bewegen. Ich wollte mich der Herausforderung stellen, dorthin zu gehen, wo alles ganz anders ist.

Auf jeden Fall die Luft. Die Luftverschmutzung in China. Was bringt es mir, durch einen noch so schönen Park zu laufen, wenn ringsherum dicke Luft ist und alles grau.

Politisch ist dort so ziemlich alles zensiert und vom Staat einfach sehr viel vorgegeben. Die Meinungsfreiheit in Deutschland ist auf jeden Fall ein hohes Gut.

Ansonsten sind wir gar nicht so verschieden – wir Menschen. Wir haben die gleichen Wünsche, Träume, Hoffnungen, nur dass wir es in anderen Sprachen ausdrücken. Und die Neugierde, das Andere kennen und verstehen zu lernen, eint uns ebenfalls.

Sozialistische Nachkriegsbauten sind ebenso allgegenwärtig, wie das Wasser. Man denkt zwar, eine 5-Millionen-Stadt kann man nicht mit Brandenburg an der Havel vergleichen, doch das Verhältnis ist gar nicht weit weg. Für Chinesen ist Wuxi eine kleine Stadt und liegt nahe der 28-Millionen-Metropole Shanghai. Und Brandenburg ist nahe Berlin – mit immerhin 3,7 Millionen Einwohnern.

Die Schnelligkeit Nudelsuppen zu essen. Und mit Stäbchen. Ganz viele asiatische Rezepte habe ich im Kopf und oft ausprobiert. Ich habe eine ganz andere Teekultur, liebe vor allem Pu-Erh-Tee, fermentierten Schwarztee. Und ich trinke ab und zu heißes, stilles Wasser, welches in China stets zum Essen serviert wird, weil die Leitungen kein Trinkwasser hergeben.

Im Übrigen habe ich keinerlei Angst mehr vor Menschenmengen. Wenn ich hier mal wieder in einem vermeintlich vollen Zug stehe, denke ich einfach an die unglaublichen Menschenmassen auf Bahnhöfen, in Einkaufszentren und bei Touristenmagneten in China.

Ich hatte ja nur mit 600 von ihnen zu tun…

Ich hatte Deutschunterricht mit einer recht kleinen Klasse, acht Stunden die Woche. Das sind diejenigen, die in Deutschland studieren wollen. Und dann gab es je eine Stunde die Woche Englischunterricht mit 14 Klassen je 45 Schüler. Meist Klassenstufe 1 und 2. Das sind viele Kinder, viele Geräusche – jedenfalls mehr, als ich es aus meiner Schulzeit kenne.

Das kommt auf die Schule an. 40 Kinder in der Stadt pro Grundschulklasse sind normal, auf dem Land sind auch bis zu 60 Kinder drin. In höheren Klassen sind es dann weniger, aber selten weniger als 30. Schulzeiten sind montags bis freitags ab 7 Uhr bis tatsächlich 21 Uhr. Denn die meisten Schulen sind ein Internat. Bis 8 Uhr ist selbstständiges Vorbereiten – aber Pflicht. Mittag und Mittagsruhe sind Pflicht. Dann geht’s weiter von 13 Uhr bis 17.30 Uhr mit Unterricht. Bis 18 Uhr schließt sich Abendbrot an, sodann eine Stunde Sport oder freie Zeit. Von 19 bis wenigstens 21 Uhr werden Hausaufgaben gemacht. Das ist nicht ganz leicht und kommt sicher auf die Schule drauf an, aber in jedem Fall würden deutsche Schüler nicht unbedingt davon träumen.

Es ist sehr viel strenger in China. Ich habe mich teilweise erschrocken, wie selbst zierliche Lehrerinnen Schüler anschreien, zurechtweisen, erziehen. Erziehung spielt eine große Rolle. Gehorsam. Ich habe oft geschluckt und viele Kinder weinen sehen. Allerdings: Die Schüler wiederum haben viel mehr Respekt gegenüber Lehrern, was in Deutschland wiederum sehr verblasst ist. Für gute Lehrer gilt es den richtigen Kompromiss zu finden.

Politische Bildung und Geschichtsunterricht erinnert sehr an Staatsbürgerkunde in der DDR, allerdings wird Sozialismus gepredigt und Kapitalismus erlebt.

In jedem Fall ist Bildung zentral vorgegeben und nicht wie in Deutschland Sache der Bundesländer/Provinzen.

Ich hoffe beruflich Fuß zu fassen. Dort, wo ich meine Asien- und meine Sprachkenntnisse anwenden kann. Vielleicht im Auswärtigen Amt, in EU-Behörden. Lehrer bin ich nach deutschen Regeln nicht, da ich kein Lehramt studiert habe.

Ich habe Leitungswasser getrunken und mich gefreut, dass man das hier kann. Und ich habe von Omas Essen geträumt und letztes Wochenende endlich bekommen.

Ja, furchtbar. Mein größter Fehler war, dem deutschen Recht zu folgen und mich vorher abzumelden. Das soll man ja, wenn man ein Jahr nicht in Deutschland wohnt. Zurück aber kommt man dann nicht so einfach. Um ein Konto anzumelden, eine Versicherung abzuschließen, sich arbeitssuchend zu melden, braucht man einen Wohnsitz. Selbst für eine Prepaidkarte fürs Handy. Find‘ mal in Hamburg eine Wohnung auf die Schnelle. Wenn die Makler dann noch eine Handynummer für die Kontaktaufnahme wollen, dreht sich das Ganze im Kreis…

Ich habe zwischenzeitlich geheiratet, war deswegen ja in den USA. Mein Partner, ein Amerikaner, hat eine Stelle an einer Internationalen Schule in Hamburg gefunden, darum suche ich dort auch mein berufliches Glück.

Ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal im Ausland zu leben. Falls ich einen Job in Japan bekommen könnte, wäre ich morgen dort. China würde ich am liebsten beruflich oder als Urlauber weiter erkunden und Freunde besuchen. Ich könnte mir auch eine Zeit in Amerika vorstellen, sehe mich aber langfristig in Europa. Bei einer EU-Anstellung gern auch in Brüssel. Egal wohin es geht, nach Brandenburg an der Havel komme ich immer wieder gern zurück, besuche Familie und Freunde – und ich werbe auswärts immer fleißig für meine Heimatstadt. Ich erzähle oft, wie schön Brandenburg ist – wie blau der Himmel, wie sauber die Luft und wie reichlich das Wasser ist. Meine Postkarten aus der Heimat waren in China tatsächlich oft bewundert und heiß begehrt.

Zai Jian! Auf Wiedersehen!