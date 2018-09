Vorbild Argentinien bei Aufarbeitung von DDR-Zwangsadoptionen

dpa

Berlin (dpa) Eine Vermittlungsstelle für zwangsadoptierte Kinder in Argentinien soll Vorbild für eine ähnliche Einrichtung hierzulande werden.

In Buenos Aires gebe es eine Stelle, die eine beeindruckende Arbeit leiste, sagte Unionsfraktionsvize Stephan Harbarth am Dienstag in Berlin. Die CDU/CSU-Fraktion strebt eine Vermittlungsstelle an, in der zwangsadoptierte DDR-Kinder sowie ihre leiblichen Eltern Beratung und Hilfe finden - und möglichst auch zueinander finden. In der DDR wurden Eltern Kinder unter anderem aus politischen Gründen entzogen und in andere Familien vermittelt.

In Argentinien seien während der Militärdiktatur viele Oppositionelle entführt, getötet und ihre Kinder von fremden Familien adoptiert worden. Die Anlaufstelle in Buenos Aires helfe den Kindern nun, überlebende Elternteile oder Großeltern zu finden, erläuterte Harbarth, der sich die Arbeit der Einrichtung bereits vor Ort angeschaut hat.

Gemeinsam mit Arnold Vaatz, ebenfalls stellvertretender Fraktionsvorsitzender, hat Harbarth ein Eckpunktepapier zur Aufklärung von Zwangsadoptionen erarbeitet. Die Arbeit stehe noch am Anfang, wie die CDU-Politiker erläuterten. Zunächst solle eine wissenschaftliche Studie das Ausmaß des Problems klären. „Wir wissen nicht, ob es 5000 oder 70 000 Fälle gab“, sagte Vaatz.

Der Verein „Interessengemeinschaft gestohlene Kinder der DDR“, der nach eigenen Angaben rund 1500 Mitglieder hat, geht von mehreren Tausend zwangsadoptierten Kindern in der DDR aus. Er hatte im April im Bundestag eine Petition mit der Forderung nach einer Clearingstelle zum Thema Zwangsadoptionen überreicht. Das Unrecht müsse aufgearbeitet werden, forderte der Vorsitzende des Leipziger Vereins, Andreas Laake.

Neben einer Vermittlungsstelle strebt die Unionsfraktion auch eine DNA-Datenbank an, in der Kinder und Eltern auf der Suche von leiblichen Angehörigen ihren genetischen Spuren hinterlassen können. Zudem solle ein entsprechender Gesetzentwurf die Löschung relevanter Daten bei Sterberegistern, Krankenhäusern, Hebammen oder Totenscheinen zunächst untersagen, wird in dem Eckpunktepapier verlangt. Zudem müssten die gesetzlichen Speicherfristen verlängert werden.

In Fällen, in denen leibliche Eltern oder möglicherweise adoptierte Kinder hinreichende Verdachtsmomente äußern könnten, die eine Zwangsadoption wahrscheinlich erscheinen ließen, müsse den Betroffenen möglich sein, die Vermittlungsakten und Personenstandsregister einzusehen, hieß es.