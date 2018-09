Prignitz-Express soll bald wieder fahren

Tilman Trebs

Kremmen (MOZ) Bauarbeiter haben am Dienstagmorgen die Reparatur der beschädigten Bahnstrecke zwischen Kremmen und Neuruppin in Angriff genommen. Die Strecke sollte am Mittwochmorgen zum Betriebsbeginn wieder für den Zugverkehr freigegeben werden, kündigte Bahnsprecher Burkhard Ahlert am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung an.

Die Strecke des RE 6 war am Sonntag gesperrt worden, nachdem ein Dachs seinen Bau rund 500 Meter hinter dem Bahnhof Kremmen in Richtung Beetz/Sommerfeld direkt unter dem Gleisbett angelegt hatte und dadurch die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben war. Am Dienstag mussten deshalb die Gleise abgenommen und der Unterbau erneuert werden. Zwischen Kremmen und Neuruppin wurden seit Sonntag ersatzweise Busse eingesetzt. Bahnreisende berichteten von überfüllten Bussen und großen Verspätungen. Die Fahrten von Neuruppin bis in die Berliner Innenstadt sollen mitunter bis zu vier Stunden gedauert haben.