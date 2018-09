Superhelden setzen auf Stoffbeutel

Simone Weber

Rathenow Dass illegal entsorgter Müll unsere Umwelt - Städte, Parks, Wälder, Strände und Gewässer - verunreinigt und deshalb für Menschen und Tiere durchaus Gesundheitsrisiken in sich birgt, hat sich längst herumgesprochen. Selbst die Kleinsten wissen das bereits. So nun auch definitiv die Schüler der 2a der Jahn-Grundschule, die kürzlich im Grünen Klassenzimmer des Optikparks auf echte Helden trafen.

Die originell kostümierten „Stinknormalen Superhelden“ machten die Grundschüler auf die Folgen von Umweltverschmutzung aufmerksam und zeigten Möglichkeiten, insbesondere Plastikmüll zu vermeiden. Zum Beispiel durch die Verwendung von Mehrwegflaschen bei Getränken oder Stoffbeuteln beim Einkauf. „Plastiktüte? Quatsch!”, meinen die im Westhavelland beheimateten Superhelden. „Wir müssen Euch leider sagen, dass eure Zukunft in Gefahr ist und ihr den Superhelden in euch entdecken müsst“, so einer der Umweltaktivisten im Rahmen ihrer „Superhelden-Schule“. Für die Unterrichtsstunde im Grünen bekam jedes Kind eine Superhelden-Augenmaske und ein Superhelden-Gewand. Tatsächlich können schon die Kleinsten große und gute Dinge bewirken, und sei es nur dadurch, indem sie ihre Eltern auffordern, im Supermarkt nur unverpacktes Obst und Gemüse zu kaufen.

„Nieder mit der Plastiktüte“ - so stand es auf einem der Plakate, das Meerestiere abbildete, die wegen Plastikmülls sterben mussten. „Jede Minute landet eine Lkw-Ladung Plastikmüll in den Weltmeeren, die durch verschmutzte Flüsse oder weggeworfenen Müll an Stränden da hinein gelangt“, so die Erläuterung der kreativen Umweltschützer.

In der „Superhelden-Schule“ erlebten die Kinder, dass die Vermeidung von Verpackungsmüll gar nicht schwer ist. Zum Abschluss bekam jedes Schulkind einen „Superhelden“-Stoffbeutel geschenkt. Weitere Exemplare brachten die „Stinknormalen Superhelden“ auf dem Rathenower Stadtfest unters Volk.