Laute Samstagnacht in Rathenow

Simone Weber

Rathenow „Ich will Spaß“ - So hieß es am Samstagabend an der Hauptbühne des 28. Stadtfestes in Rathenow. Mit einer rund vierstündigen NDW-Party mit Markus, UKW-Sänger Peter Hubert und der Gruppe Geier Sturzflug feierten die Rathenower auf dem Märkischen Platz die Zeit Anfang der 80er Jahre. Bei Songs wie „Sommersprossen“ und „Bruttosozialprodukt“ zeigten sich die Festbesucher recht textsicher. Nachdem die verspätet eingetroffene NDW-Live-Band ihr Set aufgebaut hatte, ging die Party ohne große Pause so richtig los und die NDW-Stars rockten noch einmal gemeinsam absolut live die Bühne mit ihren und den größten Hits aus NDW-Zeiten. „Mit Live-Band auf der Bühne zu stehen ist natürlich viel cooler als mit Halbplayback“, so ein gut gelaunter Peter Hubert.

Am Sonntagvormittag spielte mit Larry Schuber eine deutsche Country-Legende auf der Bühne des Märkischen Platzes. Er ist Sänger der Band „Western Union“, die es seit 50 Jahren gibt. Mit „Bayern-Gaudi“ mit Marion Barrein aus Brandenburg/Havel, Deutsch-Rock und Bauchtanz mit „Gabrielle“ ging es am Samstag sowie mit „Marions-Schlager-Express“, Modenschau von Rathenower Einzelhändlern und Clown-Celly-Bühnenshow am Sonntag weiter.

Besonders viele Zuschauer kamen am Samstag-Nachmittag zur „All-Incs“-Show. Die jungen Leute aus der Musik- und Kunstschule Havelland begeisterten mit einem Querschnitt von Musical-Melodien und einem Dance-Set. Viele Fans bejubelten danach auch die Berliner Band „Vor Rotterdam“ um den gebürtigen Rathenower Christopher Wulsch als Sänger und Gitarristen. Zehn ihrer selbst geschriebenen Songs mit deutschen Texten veröffentlichte die Band Anfang Mai auf ihrem ersten Album „Bräutigam & Braut“.

Regionale Künstler und Vereine stellten sich auch am Sonntagnachmittag auf der Hauptbühne vor. So wie ebenfalls an beiden Tagen auf der Jugendbühne an der Hauptpost. Der Klangbreite e.V. holte Schüler wie die Rathenower Ann-Sophie Wels und Lysiane Nusch, die Brandenburger Rockband „Nikaya“ oder die jungen Musiker Rudolph Wittkowski (Saxophon) und Matthias Staiger (E-Piano) als Duett auf die Bühne. Am Samstagabend legte dort das DJ-Duo „Doppelhoushälfte“ auf. Am Sonntag spielte unter anderem „Union Brass“, die Big Band der Kreismusikschule in Rathenow. Traditionell am Sonntag lud die Kfz-Innung zu ihrer großen Autoschau in die Berliner Straße ein.

Bereits am Stadtfestfreitag hatte „Nobody Knows” auf der Bühne des Optikparks gespielt. Als „postmoderne, bundesrepublikanische Folklore mit nordwesteuropäischer Note und ostokzidentaler Rhythmik“ beschreibt die Band aus Stendal ihren Stil. „Nobody Knows“ seinen unwahrscheinlich vielseitig, lobte ein Rathenower Besucher: „Ein tolles Konzert!“ Nach dem zweistündigen Auftritt hieß es: „Ballermann am Havelstrand“. Als zweiter Act performte „Die Schlagermafia“ die Kult- und Partyschlager zwischen Mallorca und Apres-Ski.