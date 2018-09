Volksbühne startet mit Interimsintendant in neue Spielzeit

dpa

Berlin (dpa) Die in Turbulenzen geratene Berliner Volksbühne startet am Mittwoch mit einer Tanz-Uraufführung in die neue Spielzeit. Auf dem Spielplan steht als erste große Premiere die Choreografie „Die sechs Brandenburgischen Konzerte“ von Anne Teresa De Keersmaeker und ihrer Kompanie Rosas. Die Konzerte von Johann Sebastian Bach werden live vom Barockensemble B'Rock gespielt, wie die Volksbühne ankündigte. Zu der Musik tanzen 16 Tänzerinnen und Tänzer.

Die Zukunft der Volksbühne ist nach wie vor offen. Derzeit läuft die Suche nach einem Nachfolger für Chris Dercon, der den Intendantenposten im April nach weniger als einem Jahr wieder aufgegeben hatte. Gegen den Belgier, der den langjährigen Volksbühnen-Chef Frank Castorf abgelöst hatte, gab es in der Kulturszene massiven Widerstand. Im Moment wird die Volksbühne von Klaus Dörr als Interimschef geleitet. Dörr, bislang stellvertretender Intendant des Stuttgarter Schauspiels, soll bis Sommer 2020 bleiben.

Zu den weiteren Volksbühnen-Premieren in der neuen Saison gehört auch das in Koproduktion mit der Ruhrtriennale entstandene Werk „The Factory“ (Premiere 27.9.) der syrischen Theatermacher Mohammad Al Attar und Omar Abusaada. „Sie dekonstruieren eines der bösartigsten Gesichter des Krieges: das Bündnis von Geld und Macht“, kündigte das Theater die Produktion an.

Regisseur Leander Haußmann bringt die Uraufführung von „Haußmanns Staatssicherheitstheater“ (Premiere 14.12.) auf die Bühne. Darin will der Film- und Theatermacher den „Schrebergarten der Stasi“ umgraben. Es soll eine Komödie werden, in der es um „Verrat, Liebe, die große Stunde der Dilettanten, den Wert der Kunst und die Stasi als verlängerter Arm der kleinbürgerlichen Mittelmäßigkeit“ geht.