dpa

Berlin (dpa) Die Hausbesetzer in der Großbeerenstraße 17a in Berlin-Kreuzberg dürfen länger bleiben als bislang vereinbart. „Der Nutzungsvertrag wird verlängert bis zum 14. Oktober 2018“, sagte die Grünen-Abgeordnete Katrin Schmidberger am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie bestätigte einen Bericht des „Neuen Deutschland“ (Mittwoch).

Am Wochenende hatten die Hauseigentümer und Besetzer zunächst eine Frist bis 14. September ausgehandelt. Jetzt wollen die Besetzer mit der Eigentümerin, der „Aachener Siedlungs-und Wohnungsgesellschaft mbh“, über die Nutzung des seit Jahren leerstehenden Hauses verhandeln. „Der Eigentümer ist sehr kooperativ und äußerst gesprächsbereit, um eine gute Lösung im Sinne des Kiezes zu finden“, so die Abgeordnete Schmidberger, die zwischen den Parteien vermittelt hat.