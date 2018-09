Linke will Freitag oder Montag über Golze-Nachfolge entscheiden

dpa

Potsdam (dpa) Die Linkspartei will am Freitag oder Montag über die Nachfolge für die zurückgetretene Gesundheitsministerin Diana Golze entscheiden.

Derzeit werde noch ein Termin für die Sitzung des Landesvorstandes abgestimmt, sagte Co-Vorsitzende Anja Mayer am Dienstag auf Anfrage. Die Vereidigung könnte dann kommende Woche Mittwoch im Landtag stattfinden - zeitgleich mit der Vereidigung des künftigen Wirtschaftsministers Jörg Steinbach (parteilos).

Golze war Ende August im Medikamentenskandal um die Firma Lunapharm als Ministerin zurückgetreten. Den Co-Parteivorsitz behielt sie aber. Über die Spitzenkandidatur für die Landtagswahl will die Partei am 26. Januar auf einer Landesvertreterversammlung abstimmen. Zunächst galt Golze als Favoritin, Beobachter gehen inzwischen aber nicht mehr davon aus, dass sie die Partei erfolgreich in einen Wahlkampf führen kann. Die nächste reguläre Neuwahl der Parteispitze steht erst im Frühjahr 2020 an.