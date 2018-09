Ohne Parkkonzept ins Fontanejahr

Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Geht es nach Stadt und Kreis, strömen anlässlich des Fontanejahres tausende zusätzliche Besucher nach Neuruppin. Sie besuchen Veranstaltungen, kaufen ein – und wollen irgendwo parken. Um einmal einen Überblick zu bekommen, was an Stellflächen überhaupt zur Verfügung steht, hatten die Neuruppiner Stadtverordneten schon Anfang dieses Jahres ein Parkraumkonzept von der Verwaltung gefordert. Dass das noch 2018 vorliegt, ist aber so gut wie aussichtslos.

Entsprechend ernüchtert waren einige Abgeordnete bei der jüngsten Sitzung des Bauausschusses, als es um dieses Thema ging. Jan Juraschek vom Amt für Stadtplanung hatte über den Stand in Sachen Parkraumkonzept informiert. Die Verwaltung würde derzeit ein „entsprechendes Leistungsbild“ erarbeiten. Damit soll laut Juraschek „bald“ eine Ausschreibung stattfinden, „sodass eine mögliche Beauftragung hoffentlich im nächsten Jahr stattfinden wird“. Wenn es aber erst 2019 überhaupt ein Konzept gibt, sind die Chancen mehr als gering, dass konkrete Vorhaben sofort umgesetzt werden. „Ich bin völlig baff über diese Antwort“, sagte daher der Abgeordnete Siegfried Pieper (SPD). Er hatte erwartet, dass die Verwaltung bereits weiter ist. „Das sollte in diesem und nicht im nächsten Jahr bearbeitet werden“, so Pieper. Doch Sabine Supke, Leiterin des Amtes für Stadtentwicklung, argumentierte: Um ein Konzept auf die Beine zu stellen, brauche es Geld. Und dieses hätten die Stadtverordneten im aktuellen Haushalt schlichtweg nicht eingestellt. Laut Pieper hätte die Stadtverwaltung das Konzept bis zum Herbst 2018 in Aussicht gestellt: „Die Karten hätte man dann auf den Tisch legen müssen und nicht die Erwartung schüren dürfen, dass in diesem Jahr noch eine Antwort kommt.“

Doch die Verwaltung konnte während dieser Sitzung durchaus mit einigen Fakten und Zahlen aufwarten. Rund 2 250 Stellplätze gibt es laut Sabine Supke derzeit in der Innenstadt, das seien fünf bis sechs Hektar. „Das gesamte Sanierungsgebiet hat 70 Hektar.“ Immer mehr Menschen würden in der Innenstadt wohnen, der Gewerbeleerstand nehme ab, die Angebote zu. Doch das alles bringe mehr Verkehr mit sich. „Wir sind eine ländliche Region. Das Auto spielt eine gewichtige Rolle“, so Supke. Laut Jan Juraschek würden aber mehr als 80 Prozent der Neuruppiner in einem Umkreis von fünf Kilometern zur Innenstadt leben, wenn der Schulplatz als Mittelpunkt genommen wird. „Das ist durchaus mit dem Fahrrad zu bespielen. Aber wir wissen, dass das im Alltag nicht immer möglich ist“, so Supke. Daher sei das Thema „Ruhender Verkehr“ auch ein sehr wichtiges.