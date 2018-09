Kreis plant mehr Investitionen

Christian Schönberg

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Jahrelang tat sich in der Kasse der Kreisverwaltung traditionell ein tiefes Loch auf. Doch jetzt ist die Zeitenwende eingeläutet. Nicht mehr Dispokredite bestimmen das Haushaltshandeln, sondern Investitionen. Kreis-Kämmerer Arne Kröger will bis 2022 insgesamt 47 Millionen Euro in jene Bildungs-, Verkehrs- und Gebäudeinfrastruktur stecken, für die der Kreis zuständig ist. Außerdem gibt es Geld für mehr Busverkehr. Allein 2019 sollen die Investitionen bei 14 Millionen Euro liegen. Großprojekt bleibt der Ersatzbau eines Bürohauses an der Neustädter Straße in Neuruppin. Es soll die Job-Center-Stelle und das Gesundheitsamt beherbergen, das jetzt noch nahe dem alten Poliklinik-Gebäude residiert. Fertigstellung ist für Herbst 2019 ge-plant (RA berichtete).

Kröger geht nun davon aus, dass sich die Zahlungsmittel verringern werden. Schon für 2019 ist im Finanzhaushalt ein Minus von einer Million Euro eingeplant. „Wir wollen aber den neuen Weg als ganz bewussten Prozess gehen – vor dem Hintergrund, dass wir in den Vorjahren immer mit Überschüssen gewirtschaftet haben“, sagte er. Die Städte und Gemeinden sollen nicht so belastet werden wie bislang. Ab 2019 gilt ein Hebesatz für die Umlage an den Kreis von 43 Prozent. 2015 hatte er noch bei 48 Prozent gelegen und war schrittweise verringert worden, bis dieses Jahr auf 44 Prozent. Der hohe Hebesatz war auch auf Druck des Landes vom Kreistag erhoben worden – wegen der einstmals prekären Kassenlage mit einem Zahlungskredit von mehr als 30 Millionen Euro.