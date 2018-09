RE6 rollt ab Mittwoch wieder

Christian Schönberg

Neuruppin (MOZ) Bauarbeiter haben im Verlauf des Dienstags die beschädigte Bahnstrecke zwischen Kremmen und Neuruppin repariert. Die Strecke wird am Mittwochmorgen wieder für den Zugverkehr freigegeben sein, versprach Bahnsprecher Burkhard Ahlert auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Linie des RE 6 war am Sonntag teilgesperrt worden, nachdem ein Dachs seinen Bau rund 500 Meter hinter dem Bahnhof Kremmen in Richtung Beetz/Sommerfeld direkt unter dem Gleisbett angelegt hatte. Dadurch war die Tragfähigkeit nicht mehr gegeben.