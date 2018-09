Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Die SPD-Landtagsabgeordnete Inka Gossmann-Reetz will wieder in den Landtag einziehen. Die Hohen Neuendorferin ist am Montagabend vom Ortsverein einstimmig für den Wahlkreis II (S-Bahn-Gemeinden) nominiert worden.

Bei der Landtagswahl 2014 wurde sie als Direktkandidatin mit 30,1 Prozent gewählt. Sie setzte sich damals knapp gegen den CDU-Kandidaten Michael Heider durch (28,8 Prozent). Die Vorsitzende des SPD-Ortsvereins ist bislang die einzige Kandidatin für den Wahlkreis.

Zu den Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung tritt der Ortsverein nach eigenen Angaben mit einem inhaltlich und personell breit gefächerten Angebot an. Angeführt wird die Liste mit 21 Kandidatinnen und Kandidaten von Inka Gossmann-Reetz, die auch schon bisher Mitglied der Stadtverordnetenversammlung (SVV) ist. Auf Platz zwei kandidiert der Vorsitzende der SPD-Fraktion in der SVV Hohen Neuendorf, Josef Andrle. Neben weiteren langjährigen Kommunalpolitikern wie Stephan Hohl (stellvertretender Fraktionsvorsitzender), Uwe Tittelbach und Holger Mittelstädt (stellvertretender Vorsitzender des Stadtparlaments) stehen auch neue Gesichter auf der Liste: Sabine Fussan, Barbara Schoenmakers-Herrmann und Yvonne Weskamp bewerben sich zum ersten Mal um ein Mandat im Stadtparlament.

„Unsere Kandidierenden kommen aus der Mitte der Gesellschaft. Sie repräsentieren die unterschiedlichsten Bevölkerungs- und Berufsgruppen. Ich freue mich, dass wir viele unterschiedliche Kompetenzen und Erfahrungen zusammenbringen. Uns alle eint das Ziel, die Stadt Hohen Neuendorf noch lebenswerter zu machen“, erklärt Inka Gossmann-Reetz in einer Pressemitteilung.

Für den Kreistag schickt der Ortsverein sechs Mitglieder ins Rennen.