Grünes Licht für Schulsozialarbeiter

Matthias Henke

Gransee (MOZ) Eine dreiviertel Stelle für Schulsozialarbeit aus dem Boden zu stampfen, um so die Stunden der drei Jugendbetreuer von 30 auf 40 aufstocken zu können – die Empfehlung war vergangene Woche im Schul- und Kitaausschuss des Amtes Gransee und Gemeinden eine klare Angelegenheit.

Andrea Tornow, Madlen Schwebke und Steffen Bauer, die bislang für die Jugendzimmer auf den Dörfern und den Club im Gransee verantwortlich zeichnen, sollen so an je drei Tagen in der Woche für Schüler und Lehrer der Menzer Fontane- und der Granseer Stadtschule da sein können. Die Empfehlung erging einstimmig.

Den Amtsausschuss, der am Montag nun das abschließende Votum abgeben sollte, passierte die Vorlage am Ende zwar auch einstimmig aber nicht geräuschlos. Das lag – neben einigen Formulierungsfragen – vor allem an Kritik am Land Brandenburg, die einige Mitglieder des Gremiums noch einmal loswerden wollten. So betonte Thomas Bechert (Linke), dass man mit der Aktion die Landesregierung keinesfalls aus der Pflicht entlassen sehen wolle, sich dem Thema Schulsozialarbeit anzunehmen. In die selbe Kerbe schlug auch Stechlins Bürgermeister Wolfgang Kielblock(WG Heimatverein Dollgower Bürger). „Ich habe so einen Hals, wenn ich höre, dass in jeder Klasse auffällige Schüler sind. Das kann nicht ein Lehrer alleine bewältigen“, sagte er. Selbst zu Zeiten, als er selbst noch unterrichtete und dem Lehrpersonal entsprechende Zusatzstunden zur Verfügung standen, sei dies schwierig gewesen. Schüler, die seinerzeit auf der regulären Schule große Probleme hatten, hätten auf der Förderschule, wo speziell auf sie eingegangen werden konnte, einen Abschluss machen können und stünden mittlerweile normal im Berufsleben. Die dennoch vorgenommene weitgehende Abschaffung der Förderschulen seitens des Landes sei für ihn „die größte Schweinerei“, betonte Kielblock.

Für Gransees Bürgermeister Mario Gruschinske (SPD) hat die Kombination von schulischer und außerschulischer Jugendarbeit durchaus Modellcharakter, auch für das Land, wenn es sich aus der Deckung wage und die Verantwortung für die Sozialarbeit an den Bildungseinrichtungen übernehme.(mhe)