Abenteuer Oberliga hat begonnen

Rudolf Rienaß

Calau (freier Autor) Mit einem 13:13 (8:7) gelang den Unioner Handballmädchen der B-Jugend ein ordentlicher Einstand in der Brandenburgliga. Trainer Maik Strecker ist ein Stein vom Herzen gefallen.

„Wir hatten gute Vorbereitungsspiele, das stimmte mich schon optimistisch“, sagte Trainer Maik Strecker. „Dennoch wusste ich nicht, wo wie stehen. Die Oberliga ist nicht nur für die Mädchen Neuland, sondern auch für mich.“ Auf die Neuruppiner Mädchen wartet eine lange Saison mit langen Anreisen und kurzen Verschnaufpausen. 17 Punktspiele stehen nach dem Unentschieden zum Auftakt noch aus. Unter anderem geht es in die Hochburg HC Frankfurt, wo mit Emy Hürkamp eine bei Union aufgewachsene Spielerin aktiv ist. Nur wird sie wohl im Frankfurter Ostsee-Spree-Liga-Team auflaufen und nicht in der Oberliga. Dass es eine ausgeglichene Liga werden könnte, lässt der Blick auf die ersten Resultate vermuten: Keine der vier Partien endete mit einer hohen Tordifferenz, maximal drei Tore.

Trainer Strecker zog alle Register und fuhr auch schon ein Tag vorm Anwurf nach Calau. Der gebürtige Spreewälder hat alte Bekanntschaften genutzt und für die Mädels eine Übernachtung bei seiner Familie und auch eine Trainingseinheit am Vormittag organisiert: „Hier gilt auch ganz klar der Dank an die Eltern, dem Sponsor für den Truppentransporter und auch dem HV Lauchhammer.“ Strecker weiter: „Der Start ins Spiel gelang sehr gut, anders als so oft waren die Mädels von der ersten Minute hell wach gingen schnell mit 2:0 in Führung, ehe sich das Spiel ausgeglichen gestaltete.“ Union agierte in der Abwehr gut und im Angriff wurden die ein trainierten Auslösehandlungen konsequent durchgespielt, auch wenn noch nicht jeder Wurf ein Treffer wurde. Zur Halbzeit lag Union knapp mit 7:8 in Rückstand, Calau wurde sicherer.

In Abschnitt zwei musste Maik Strecker mit zwei Kreisläufern agieren, Nele Mielke wurde eng gedeckt und rückte neben Emily Strecker an den Kreis. So kamen Rückraum Alina Grabow und Marlene Posch zu Möglichkeiten. „Einen großen Anteil am ausgeglichenen Spiel hatte Luisa Grünberg im Tor, die ein ums andere Mal auch Hundertprozentige hielt,“ so der Trainer. Keine Mannschaft konnte sich absetzen. Kurz vor Ende der Partie drohte dennoch eine knappe Niederlage. Den Strafwurf in den letzten Sekunden fing Grünberg mit der Hand und hielt somit einen Punkt für Union fest.