Es tut sich was an der Engelsstraße

Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Auf der Baustelle an der Neuruppiner Kreuzung Friedrich-Engels- und Präsidentenstraße geht es voran. Dort, wo Archäologen im Juli noch Kindergräber des alten Armenfriedhofs untersucht haben, sind nun von den Baubetrieben die Borde gesetzt und erste Pflastersteine verlegt worden. Wegen der Vollsperrung läuft der Umleitungsverkehr derzeit teilweise durch Spielstraßen in der Altstadt. Zum Martinimarkt, der auf dem angrenzenden Bernhard-Brasch-Platz am 2. November beginnt, soll die Kreuzung fertig sein.