Munitionsfund auf Mülldeponie

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Munition aus dem Zweiten Weltkrieg wurde am Dienstagnachmittag auf dem Gelände der Müllverwertungsanlage im Tränkeweg entdeckt.

Mitarbeiter stießen bei Räumarbeiten auf eine 10,5 Zentimeter große Granate, die einen Meter tief im Erdreich verborgen war. „Sie muss gesprengt werden“, sagte Uwe Werner, Dienstgruppenleiter der Polizei.

Noch am Abend rückte der Bergungsdienst Brandenburg an, um die Sprengung durchzuführen. Dazu, kündigte Werner an, müsse die Munition mit einem Radlader zunächst in einen anderen Bereich des Geländes transportiert werden und dort in einen ein Meter tiefen Aushub eingesenkt werden.

„Dann wird die Sprengladung angebracht und mit einem Fernmelder gezündet.“ Der Sicherheitsradius betrage nur wenige Meter. Es sei damit zu rechnen, dass die Sprengung erfolgreich verlaufe, so Werner. Die Fürstenwalder Feuerwehr wurde gegen 19 Uhr alarmiert. „Ich habe bislang nur die Information, dass es um einen Bombenfund geht“, sagte Feuerwehrchef Jörn Müller.

Auf dem Gelände an der Spree befanden sich nach dem Krieg Kasernen der Russen, Munition wurde dort bisher nicht entdeckt. Was der Munitionsfund für die weitere Nutzung des Geländes bedeute, dazu konnte die Polizei noch keine Aussage treffen. Dort lagern etliche Tonnen Müll, teilweise ohne Genehmigung.