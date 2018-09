„Vor allem Bösen bewahrt“

Oliver Schwers

Angermünde (MOZ) Der vermutlich älteste Kindergarten der Region feiert 125. Geburtstag. Bei einem Festgottesdienst am Sonntag wollen die Mädchen und Jungen der evangelischen Kita Angermünde mit einer Sonne in die Marienkirche einziehen. Danach startet eine Jubiläumsparty.

Jeder ist eingeladen: Eltern, Großeltern, Freunde, frühere Kita-Kinder, Christen und Nichtchristen. „Wer mitfeiern möchte, ist gern gesehen“, sagt Torsten Schünemann vom Gemeindebüro. Der Jubiläums-Gottesdienst ab 9.30 Uhr, gehalten von Pfarrer Uwe Eisentraut, soll eine 125 Jahre währende Kinderbetreuung unter dem Dach der Kirchengemeinde würdigen. „Die Kinder werden auf einer Bühne sitzen“, berichtet Schünemann. Sie sind an diesem Tag die Hauptpersonen. Später gibt es auf dem Kirchplatz ein Fest. Im Gemeindehaus spielt das Schwedter Theater Stolperdraht.

Aus Anlass des Jubiläums sucht der evangelische Kindergarten – bis heute vermeiden die Kirchenleute den harten Begriff Kita – nach dem ältesten noch lebenden Kindergartenkind. Es haben sich bereits einige gemeldet, die sich in der Woche vor dem Fest treffen wollen. Wie viele Mädchen und Jungen in der langen Zeit das Haus in der Richtstraße besuchten, lässt sich heute kaum noch feststellen.

Begonnen hat die Geschichte eigentlich schon 1887, als Pastor Reiche bei einem legendären Vortrag in der Marienkirche die Einrichtung einer Kleinkinderschule anregte und Geld sammelte. Am 16. Oktober 1893 folgte dann die Eröffnung in einem gemieteten Gebäude in der Jägerstraße unter Regie von mehreren Diakonissen, die 72 Mädchen und Jungen betreuten. Schwester Hermine Tabbert war die erste Leiterin der damals revolutionären Betreuungseinrichtung. Ausstattung: eiserne Bettgestelle, Waschständer, gepolsterte Matratzen, Strohsäcke, Schulbänke und ein Klavier.

Doch schnell zeigten sich die beengten Platzverhältnisse, woraufhin am 2. September 1895 der Grundstein für ein neues evangelisches Gemeindehaus in der Richtstraße gelegt wurde. In der vergrabenen Urkunde heißt es: „In diesem Hause sollen die Kinder vom 2. bis 5. Jahr in Liebe gepflegt und vor allem Bösen bewahrt werden.“ Kaiserin Auguste Viktoria schenkte dem Hause zum Richtfest eine silberbeschlagene Bibel.

Träger des Hauses war der Vaterländische Frauenverein. Einen tiefen Einschnitt gab es in der Inflationszeit. Wegen fehlender Geldmittel musste die Kleinkinderschule vorübergehend schließen. Es folgten Jahre finanzieller Schwierigkeiten, weil die Schulgelder sehr gering waren. 1942/43 mussten die Kinder den Kriegsverwundeten weichen, die in ihren Räumen ein Notlazarett fanden. Doch sofort nach Kriegsende ordnete die Sowjetische Kommandantur die Wiedereröffnung an zur „Versorgung der Kinder der sogenannten Trümmerfrauen“, so berichtet die Chronik. Es war damals der einzige Kindergarten in der Stadt. Doch es fehlte nahezu die gesamte Ausstattung. „Unser Stolz war ein riesiger eiserner Kochtopf und eine Bratpfanne“, erinnerte sich die erste Nachkriegsleiterin Ursula Hidde. „Der eine Topf reichte aus, da wir sowieso nur Eintöpfe kochen konnten.“ Die Lebensmittel waren knapp. Blechnäpfe aus Soldatenlagern bildeten Essgeschirr. Einen Löffel musste jedes Kind von daheim mitbringen.

Später wurden die Zeiten wieder besser. Der evangelische Kindergarten behielt stets seinen Platz unter den neu eingerichteten kommunalen Häusern. Auch zu DDR-Zeit waren immer Erzieherinnen tätig, denen der christliche Glaube am Herzen lag.

Zum 100. Geburtstag 1993 gab es dann ein großes Fest, an dem viele ehemalige Erzieherinnen, Köchinnen und Kindergartenkinder teilnahmen. Jetzt prangt über dem Eingang eine goldene „125“. Mit dem Jubiläumsgottesdienst beginnt für die Kinder eine Festwoche voller Programmpunkte, Besuche und einem Kinderfest.