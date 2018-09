Weitere Anhörung zum Rathausneubau

Markus Kluge

Rheinsberg (MOZ) Eine Baustelle, zwei Meinungen – Rheinsbergs Stadtverordnete wollen zur Problem-Baustelle Bürgerzentrum eine weitere Aussprache mit den Beteiligten, um alle Fragen und Widersprüche aus der Welt zu räumen. Das haben sie in ihrer jüngsten nichtöffentlichen Sitzung entschieden. Bürgermeister Frank-Rudi Schwochow (BVB/Freie Wähler) rechnet dabei allerdings mit keinen Erkenntnissen, die es nicht schon im Frühjahr gab. Er befürchtet dadurch nur weitere Kosten für die Stadt und würde lieber so schnell wie möglich die Arbeiten am neuen Rathaus wieder aufnehmen lassen, damit es weitergeht.