Debatte notwendig

Berlin (MOZ) Für Andrea Nahles ist die Sache klar: Wir machen da nicht mit. Die SPD-Chefin will so eine Debatte abwürgen, noch ehe diese richtig begonnen hat; die Debatte darüber, was Deutschland tun könnte, um einen möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien zu ahnden. Diese Debatte ist schwierig, weswegen sie wohl viele lieber nicht führen wollen. Sie ist aber notwendig.

Argumente gegen diesen Einsatz gibt es viele: Es fehlen die völkerrechtliche Grundlage und das Mandat des Bundestags, es droht ein Konflikt mit Russland, der deutsche Beitrag ist militärisch nicht notwendig und der Koalitionsfrieden in Berlin geriete in Gefahr. Beim letzten Mal hatte die Kanzlerin Deutschland mit einer Doppelvolte aus der Affäre gezogen. Nach dem Giftgaseinsatz in Duma lehnte sie erst eine deutsche Beteiligung an Vergeltungsangriffen ab und lobte kurz darauf dann den Einsatz von Amerikanern, Franzosen und Briten als „erforderlich und angemessen“. So macht man sich keine Freunde. Erst recht nicht, wenn allenthalben von neuer deutscher Verantwortung die Rede ist. In den Syrien-Krieg ziehen sollte Deutschland deswegen noch lange nicht. Aber darüber reden, unter welchen Umständen militärisches Eingreifen notwendig sein könnte, sollte es schon.