Ein Ausflug in die Bahngeschichte

Open-Air-Bilder in Schwedt

Dietmar Rietz

Schwedt (MOZ) Das Bahnhofsquartier in Schwedt verändert sich immer noch jeden Tag. Gerade werden Parkplätze und Grünanlagen der zwei neuen Häuser fertiggestellt. An drei weiteren Häusern wird gebaut. Jetzt ist auch die Bilder-Wand an der Karl-Marx-Straße fertiggestellt worden.

Entlang der Straße ziehen Bilder von Lokomotiven und historische Ansichten Schwedter Bahnhöfe die Blicke von Passanten auf sich. Umrahmt von einer Acrylfarben-Blätter-Hecke mit mindestens 1001 Blatt verdecken die Schall- und Sichtschutzwand vor den ersten Bauten im Bahnhofsviertel an der Straßenfront. In der Hecke blitzt es, als ob das Auge durchschauen könnte. Das Fassaden-Kunstwerk des Künstlers Marco Brzozowski von der Firma 360art und seines Partners Mathias Philipp erzählt Schwedter Bahngeschichte. Dieser Tage hat er das letzte Mauerstück vollendet. Brzozowski hat auch die Kanten des letzten Stückes der Sicht- und Lärmschutzmauer wieder mit der Acrylfarben-Blätter-Hecke umrahmt und mit dem Logo des Bahnhofsquartiers die Wand gestaltet. Ein Passantin äußerte lachend erfreut: „Oh, jetzt wissen wir endlich, wo wir wohnen.“ Auf der Wand zu lesen ist jetzt „Bahnhofsquartier – mit Volldampf gut wohnen“ und der Name des Bauherren (Wohnbauten). Daneben prangen gelb unterlegt eine Stadtsilhouette und eine alte Dampflok.

Auf den früher bemalten Wänden prangen der Vor- und der Nachkriegsbahnhof. Diese kennen viele Schwedter nur von alten Postkarten. Auf den ersten Blick fahren Dampflokomotiven nebenan aus der Wand heraus. Einen Blick weiter rollt der Regionalexpress, der Schwedt mit Angermünde, Eberswalde und Berlin verbindet, an den Bahnsteig. Der ICE auf dem letzten Abschnitt ist noch nie in der Oderstadt gesichtet worden. Künstlerische Freiheit.

Der Mauerbau im Wohnbauten-Bahnhofsviertel war zeitweise eines der meistdiskutierten Schwedter Themen im Internet und an Stammtischen. Spott ergoss sich 25 Jahre nach dem historischen Mauerbau in Berlin über die Schwedter „Mauerbauer“. Die Mieter sind aber froh über den Sicht- und Schallschutz.