Kosten für Anlieger sinken

Kai-Uwe Krakau.

Bernau „Wir wollen mit dem Vorschlag ein Stück Gerechtigkeit wiederherstellen“, sagte Andreas Neue (Bündnis für Bernau). Darüber hinaus sehe er in dem Beschluss einen „Schritt in Richtung Abschaffung der Straßenbau- und Erschließungsbeiträge“, betonte er. Péter Vida (BVB/Freie Wähler) zeigte sich angesichts der Vorlage „etwas irritiert“. Er erinnerte daran, dass im Januar eine Resolution zur Abschaffung der Beiträge abgelehnt worden war. „Nun soll es einen Beschluss geben“, wunderte er sich ernsthaft.

„Wir wollen die Anwohner dazu bewegen, sich für einen kompletten Ausbau der Straße vor ihrer Haustür zu entscheiden“, sagte Heidi Scheidt von den Linken. In einer Umfrage habe sich gezeigt, dass die Beiträge eindeutig zu hoch seien. Vor allem ältere Bernauer scheuten sich, eine „unordentliche Straße“ in einen besseren Zustand versetzen zu lassen. „Sie verlieren so ein Stück Selbstständigkeit“, befürchtete die Stadtverordnete der Linken.

Josef Keil sah dagegen in der Vorlage eine „Begünstigung der Grundstückseigentümer“. Der Sozialdemokrat befürchtete zudem „tausende Klagen von denen auf die Stadt zukommen, die noch nach der alten Satzung gezahlt haben“.

Bürgermeister André Stahl begrüßte es vor allem, dass es bei den Haupterschließungsstraßen günstiger werde. Eine wichtige Information hatte der Verwaltungschef ebenfalls für die Stadtverordneten: Die Barnimer Kommunalaufsicht habe mit der Vorlage keine Probleme. „Ich werde die Satzungsänderung, sollte sie beschlossen werden, daher nicht beanstanden“, erklärte der Linken-Politiker.

Daniel Sauer signalisierte für seine CDU-Fraktion eine Zustimmung für den politischen Vorstoß. „Das kann aber nur ein erster Schritt sein“, betonte der Ladeburger. Das Beitragsrecht in Brandenburg müsse dringend modernisiert werden.

Nach der beschlossenen Änderung wird bei der Erschließung von Straßen der Anteil der Kommune generell auf 40 Prozent und der für Anlieger auf 60 Prozent der Kosten festgelegt. Die Prozentzahlen gelten entsprechend auch für Haupterschließungs- und Hauptverkehrsstraßen.

Im Fall des Ausbaus von Anliegerstraßen soll die Kostenteilung Kommune/Anlieger ebenfalls 40 zu 60 Prozent betragen. Bei den Haupterschließungsstraßen wird der Beitrag der Anlieger zwischen 30 und 50 Prozent variieren, bei Hauptverkehrsstraßen zwischen 20 und 45 Prozent.

In der Antragsbegründung betonten die beiden Fraktionen, dass der Bau von Straßen und deren Ausbau und Erhalt zur Daseinsvorsorge zählen. Inzwischen setze sich auch immer mehr die Einsicht durch, dass Straßenbau- und Erschließungsbeiträge grundsätzlich ungerecht sind, da die Straßen von allen Bürgern genutzt werden. Brandenburg gehöre noch zu den sieben Bundesländern mit Beitragspflicht. Drei verzichteten bereits auf die Erhebung, sechs Bundesländer stellten es den Kommunen frei, die Gelder einzusammeln.

Die Fraktionen hatten sich bei den neuen Gemeinde- und Anliegeranteilen an der Satzung der Stadt Eberswalde orientiert. Die Änderungen sollen zum Januar 2019 in Kraft treten.