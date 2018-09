Diskussion über Wege durch die Natur

Andrea Linne

Panketal (MOZ) Gleich mehrere Beschlüsse befassten sich am Montagabend im ersten Ortsentwicklungsausschuss nach der dreimonatigen Sommerpause mit Grünflächen und Naturräumen in Panketal. Dabei fuhren die Fraktionen sehr unterschiedliche Linien.

Schon in der Einwohnerfragestunde offenbarte sich, wie diffizil die Sichtweisen sind. Rolf Gerlach fand, dass kritische Argumente nicht berücksichtigt würden und sprach von einer „fraktionsübergreifenden Oberflächlichkeit“ in Sachen Erlebnishof Schwanebeck. Die Planungen zur Erweiterung des Pflanzenmarktes lagen über die Sommermonate öffentlich aus, standen aber nicht auf der Tagesordnung, wie Ausschussvorsitzender Tobias Herrmann (Freie Wähler/Unabhängige/Grüne) betonte. Die Freiflächen im Dorf müssten geschützt werden, schob Gerlach nach.

Anwohnerin Anke Wendland, die als Fachdienstleiterin Verkehrsflächen im Rathaus arbeitet, bat den Ausschuss, den für Schwanebeck zu untersuchenden Rundwanderweg zu überdenken. Die Kreuzung an der L 200 sei extrem laut, Windräder und Flugzeuge auf dem Weg nach Tegel würden stören, da seien die Wiesen hinter den Grundstücken der einzige Rückzugsbereich für Mensch und Tier. Diesen zugänglich zu machen, bedeute, auch das letzte Stück Ruhe zu zerstören, das den Dorfbewohnern geblieben sei.

Doch sie kam mit ihren Bedenken nicht durch. Der Ortsbeirat Schwanebeck selbst hatte den Antrag, gemeinsam mit dem Regionalpark Barnimer Feldmark einen Rundwanderweg ums Dorf zu schaffen, eingebracht. Der Ausschuss sah es – abgesehen von den Mitgliedern der CDU-Fraktion – als positiv an, Wege zu öffnen und einen Entwurf dafür zu erarbeiten. Ob dieser auch umgesetzt werde, stehe auf einem anderen Blatt, hieß es. Sigrid Harder (Linke) ließ den Passus zur Umsetzung denn auch aus dem Antrag streichen.

Freiflächen zu schützen und dafür Geld in die Hand zu nehmen, das sah der Ausschuss hingegen mehrheitlich positiv. Vor allem in Schwanebeck, aber auch in Neu-Buch und im Winkelangerdorf Zepernick wurden entsprechende Areale untersucht. Nun soll für Schwanebeck für 30 000 Euro eine Ortsgestaltungssatzung entstehen, für Zepernick mit Kosten von 8000 Euro ein Grünordnungsplan, ebenso für das Terrain Händelstraße für 8000 Euro, für Flächen westlich der Bahnhofstraße für 10 000 Euro sowie den Weidenpfuhl an Goethe- und Hannah-Arendt-Straße für 18 000 Euro. Ob es Fördermittel gibt, werde geprüft.

Nicht mitgehen wollte der Ausschuss hingegen aus unterschiedlichen Gründen mit einem Antrag von SPD- und CDU-Mitgliedern, ein Konzept zu erarbeiten, die Dransewiesen von der Mündung bis zur Quelle für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das könnte, so Anke Wendland, aus den sogenannten „Flächenpool“-Mitteln des Kreises mitfinanziert werden. Die Gemeinde sei im Besitz der Grundstücke und könne die Dranse in einst vorhandene Mäander zurückführen. Der Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“ gehöre mit zur Arbeitsgruppe, die das Vorhaben begleiten wolle.

Im Birkenwäldchen einen Waldspielplatz zu errichten und dafür den Bauplan zu ändern, das fand die Mehrheit wiederum gut.