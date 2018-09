Mit zwölf Cellos und einem Dolch

Frauke Adesiyan, MOZ

Frankfurt. Mit einem doppelten Auftakt starten Frankfurts große Kulturhäuser am Wochenende in die Spielzeit. Am Sonnabend öffnet das Kleist Forum seine Türen, am Sonntag folgt die traditionelle Saisoneröffnung des Staatsorchesters in der Konzerthalle.

Viel Neugier auf beiden Seiten erwartet Orchestersprecherin Christine Hellert an ihrem Tag der offenen Tür am Sonntag ab 11 Uhr. Erstmals wird die neue Leitungsspitze mit Intendant Roland Ott und Dirigent Jörg-Peter Weigle im großen Stil mit dem Publikum des Staatsorchesters zusammentreffen. „Beide legen großen Wert darauf ansprechbar zu sein, mit Besuchern zu sprechen, von ihren Anregungen und Wünschen zu erfahren“, versichert die langjährige Sprecherin.

Neben den neuen Chefs gibt es ein dichtes Unterhaltungs- und Kulturprogramm. Beliebt und bekannt ist das Instrumente-Basteln für Kinder, der Abonnentenempfang und der Ausklang mit der Bigband im Atrium. Ein Höhepunkt ist darüber hinaut der sogenannte Symphonic Mob im Großen Saal. Jeder der möchte, kann auf der großen Bühne mit Orchestermusikern berühmte Werke spielen und singen, bisher haben sich bereits 70 Laien-Musiker und fünf Chöre angesagt. Eine Probe für dieses Mitmach-Orchester findet am Sonnabend, 10 Uhr statt, Anmeldung und Noten finden sich auf der Internetseite des Orchesters.

Doch auch, wer nur zuhören möchte, bekommt am Sonntag einiges geboten. Für Kinder führen das Bläserquintett und Orchesterpädagogin Anne Kathrin Meier „Peter und der Wolf“ auf. Es gibt ein ungewöhnliches Konzert mit zwölf Cellisten und Nachwuchsmusiker zeigen beim „Konzert der jungen Stars“ ihr Können. Besonderer Programmpunkt ist eine Ausstellung zum alten Kleist-Theater, die Waldorf-Absolvent David Schulze als Abschlussarbeit entworfen hat. „Der Fokus dieses Tages liegt auf der Nachwuchspflege“, betont Christine Hellert. „Wir wollen zeigen, dass es keine elitäre Hochkultur ist, die das Orchester bietet, die Übergänge sind fließend“, wirbt sie für die Veranstaltung am Sonntag.

Schon einen Tag zuvor lädt zwischen 13 und 17 Uhr das Kleist Forum zum öffentlichen Auftakt der Spielzeit. Besucher können das Haus erkunden und besondere Vorführungen erleben. „Unser Technik-Team demonstriert in einer Show, was die Bühne kann, wenn gar keiner drauf steht“, gibt Sprecherin Sasha Becker ein Beispiel. Wie Spezialeffekte beim Theater funktionieren, verdeutlichen Gäste vom Schauspielhaus Hamburg; sie präsentieren Spezialdolch, Blutsäckchen und Wundermaschine. Die Ballettschule Lang sorgt für Tanz- und die Vocaliesen für Gesangseinlagen, auch das cloud theater wird auftreten.

Für große und kleine Gäste ist die Installation BadaBodyPaint zu Gast. Besucher können eine Trickfigur entwerfen und sie mit ihren eigenen Bewegungen auf großer Leinwand zum Leben erwecken. Kinderschminken, Hüpfburg und Kaffeehaus samt Klavierspiel von Søren Gundermann runden das Programm ab.

„Wir freuen uns, wenn Besucher unser Haus entdecken und auch Leute kommen, die uns noch gar nicht kennen“, fasst Sasha Becker die Zielstellung zusammen. Und natürlich wollen die Mitarbeiter auf das Programm aufmerksam machen, das in den ersten Wochen mit einem Liederabend von Dominique Horwitz und einer Premiere der Bürgerbühne aufwartet. Auch die Konzerthalle erwartet hohen Besuch. Dort wird am 23. September der weltberühmte Dirigent und Pianist Daniel Barenboim ein Konzert geben.