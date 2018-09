Neun Prozent mehr Nahverkehr

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Landkreis soll für den Zeitraum 2020 bios 2024 bei den Nahverkehrsbetrieben mehr als 500 000 Fahrplankilometer mehr bestellen als bisher. Damit sollen gewachsenes Fahrgastaufkommen am Berliner Rand und die Versorgung der ländlichen Räume verbessert werden.

Die S-Bahnhöfe Strausberg und Hoppegarten haben mit jeweils mehr als 6000 Ein- und Aussteigern pro Tag das stärkste Aufkommen an Fahrgästen für den Schienen-Personennahverkehr. Aber auch die anderen S-Bahnhöfe im Verflechtungsraum weisen hohe Fahrgastzahlen auf. Die am stärksten frequentierte Zugangsstelle im Eisenbahn-Regionalverkehr ist wiederum der Bahnhof Strausberg mit etwa 2000 Ein- und Aussteigern täglich, die Zugangsstellen Münche­berg, Rehfelde und Bad Freienwalde haben mehr als 500 Ein- und Aussteiger. Die Zahlen, die Ralf Günzel vom Büro ProZiv Berlin am Montag im Kreisausschuss vor Kommunalpolitikern darlegte, resultieren aus einer tiefgründigen Analyse des öffentlichen Personennahverkehrs in Märkisch-Oderland. Sie sind die Grundlage für die Fortschreibung des Nahverkehrsplans von 2014 bis 2019 jetzt für die Folgejahre bis 2024.

Zweieinhalb Stunden legte der promovierte Planer in einer stark komprimierten Fassung die Eckpunkte des 113-Seiten-Papiers im Stic-Konferenzraum dar. Unterm Strich kommt he­raus: Es gibt ein Plus von mehr als 500 000 Fahrplankilometern jährlich, das entspricht einer Steigerung der Nutzfahrleistungen von 8,9 Prozent gegenüber der von 2017. „Die Nachfrageprognose ist positiv“, sagte Günzel. Zuzug im Verflechtungsraum zwischen Berlin und Strausberg wird berücksichtigt. Auch der schienengebundene Personennahverkehr wachse in diesem Maße. Im kommunalen öffentlichen Nahverkehr – die Randberliner Kommunen finanzieren einen zusätzlichen 20-Minuten-Bustakt – gibt es eine Steigerung um 18 Prozent.

Neu sind die beiden Hauptverbindungsrelationen PlusBus vom S-Bahnhof Strausberg über Rüdersdorf zum S-Bahnhof Erkner mit Anschluss an den RE 1 und von Bad Freienwalde nach Wriezen. Heruntergestuft wurde hingegen die Bus-Verbindung Müncheberg–Seelow, weil sie einen Parallelverkehr zur Schiene darstellt. Neu hingegen sind die Buslinien Seelow–Letschin und Bad Freienwalde–Falkenberg–Eberswalde. Ralf Günzel hat noch weitere PlusBus-Verbindungen angedacht: Wriezen–Strausberg, möglichst mit einem Umweg über Reichenow, Bad Freienwalde–Werneuchen, womit Wollenberg, Wölsickendorf, Heckelberg, Freudenberg und Beiersdorf mit bedient werden könnten. Die Relation Seelow–Küstrin-Kietz–Frankfurt hingegen werde zu gering nachgefragt. Wegen zu geringer Nachfrage solle auch die Buslinie Seelow–Friedersdorf–Lebus–Frankfurt künftig in Lebus enden.

Busse, die Pendler zu Bahnhöfen bringen, sollen auf den wichtigsten Strecken (A) tagsüber alle Stunde und in den Hauptverkehrszeiten alle 20 Minuten fahren, auf den zweitwichtigsten Relationen (B) alle 30 Minuten. Nachfragerechte Angebote soll es dann auch an Wochenenden geben. Im ländlichen Raum geht es um die Erreichbarkeit zentraler Orte. Dort werde die Mindestanzahl der Fahrtenpaare angehoben.

In der Diskussion meldete der Altlandsberger Bürgermeister Arno Jaesch­ke den Wunsch nach Verlängerung der U-Bahn-Linie 5 von Hönow bis Altlandsberg an. Zumindest eine Machbarkeitsstudie sollte in Auftrag gegeben werden. Fredersdorf-Vogelsdorfs Bürgermeister Thomas Krieger bat, die Hauptverkehrszeit nicht 18 Uhr, sondern 18.30 Uhr enden zu lassen, weil fünf nach sechs aussteigende Pendler sonst schlimmstenfalls eine Stunde auf den Bus warten müssten. Landratsbeigeordneter Rainer Schinkel versprach, eine verträgliche Lösung abzuwägen, aber es sei halt immer eine Kostenfrage.

Der Nahverkehrsplan geht jetzt in die Bürgerbeteiligung.