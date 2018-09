Erneut brennt die Lieberoser Heide

Jörg Kühl

Lieberose (MOZ) In der Lieberoser Heide sind am Dienstag erneut die Feuerwehren ausgerückt. Diesmal brennt es nordwestlich der beiden Flächen, die am Montag in Flammen gestanden haben. Hubschrauber sind im Einsatz.

Die Hoffnung, den zweiten Brand in der Lieberoser Heide vom Montag rasch unter Kontrolle gebracht zu haben, hat sich am Dienstagmorgen zerschlagen. Um 11.44 Uhr wurde erneut Großalarm ausgelöst. 30 Fahrzeuge und etwa 70 Einsatzkräfte aus den Landkreisen Dahme-Spreewald, Spree-Neiße und der Stadt Cottbus wurden losgeschickt. Die Kräfte wurden bis abends auf 100 Mann und 45 Fahrzeuge aufgestockt.

Nach Informationen der Leitstelle Lausitz handelt es sich nicht um ein erneutes Aufflammen der beiden Waldbrände in der Lieberoser Heide vom Montag. Vielmehr hat sich nordwestlich davon ein neuer Waldbrand gebildet. Die Löscharbeiten gestalten sich wieder schwierig, da erneut munitionsbelastete Flächen betroffen sind. Eine Einsatzzentrale wurde gegen Mittag eingerichtet. Ab 14 Uhr wurden die Löscharbeiten von einem Hubschrauber aus unterstützt, ein weiterer wird als fliegende Wärmebildkamera benutzt.

Am Montagabend waren die Einsatzkräfte zu zwei unabhängig voneinander entstandenen Waldbränden in der Heide gerufen worden. Der erste Brandort konnte nach zwei Stunden gelöscht werden, der zweite Brand hatte sich über Nacht auf eine Fläche von zehn Hektar ausgedehnt. Die Fläche des dritten Heidebrandes vom Dienstag wird auf etwa fünf Hektar Ausdehnung geschätzt.