Das Ernste neben dem Lustigen, die Utopie neben dem Verrat

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wohl kaum wurde in den letzten Wochen so über einen aktuellen Gegenwartsfilm gesprochen wie über „Gundermann“ von Andreas Dresen.

Wer das Glück hatte, in seinem Ort ein Kino zu haben, das den Film ins Programm genommen hat, hörte schon im Kinosaal Erstaunliches. Da wurde ziemlich laut gelacht und etwas leiser ein paar Tränen verdrückt. Dabei waren die Themen nicht neu: DDR-Alltag, Stasi, SED, Kohlebergbau. Und dennoch wird der Film anders erzählt. Dresen und seine Drehbuchschreiberin Laila Stieler haben einen Film gemacht, der nah an der DDR-Wirklichkeit spielt.

Das Ernste liegt neben dem Lustigen, die Utopie neben dem Verrat. Ein Mensch kann ein Schuft sein und dabei nicht nur eine kreative, sondern auch eine sehr menschliche Seite haben. Aber auch Kritisches war zu hören über den Umstand, dass ein strammer IM der Stasi einen ganzen Film bekommen hatte. Dabei lag Regisseur Dresen jegliche Einseitigkeit fern. Er wollte mit Vorsatz die Umstände zeigen, in der ein Mensch in die Fänge der Macht geriet, weil er glaubte, das bessere Land zu vertreten, oder weil er halb erpresst wurde oder – wie im Falle Gundermann – der Führungsoffizier den Vater ersetzte. Dabei war Dresens Motivation zunächst eine andere. Er war, was die Wirklichkeitsnähe des Films „Das Leben der Anderen“ von Florian Henckel von Donnersmarck angeht, nicht zufrieden. In dem Streifen aus dem Jahr 2006 identifiziert sich ein Stasi-Offizier mit dem Leben der Ausgespähten und deren faszinierend freiem künstlerischen Umfeld. Der Autor Thomas Brussig nannte kurz darauf „Das Leben der Anderen“ ein Märchen für Wessis und „Goodby Lenin“ ein Märchen für Ossis. Gegen Film-Märchen ist nun nichts zu sagen. Davon leben ganze Traumfabriken. Und in der Tat hatte „Das Leben der Anderen“ von dieser Traumfabrik-Akademie in Los Angeles den Oscar für den besten fremdsprachigen Film bekommen.Dresen und Stieler begannen vor etwa zehn Jahren, an dem Gundermann-Thema zu arbeiten. Das Sujet war gut gewählt, denn die Geschichte hat eine starke Ost-Grundierung: ein Baggerfahrer im Schichtsystem, der zudem in der Partei ist, für die Stasi arbeitet und dennoch rebellisch eingestellt ist – und auf der Bühne, in seinem Zweitberuf als Liedermacher, Erfolg hat. Und deshalb selbst bespitzelt und später aus dem Kreis der Spitzel wieder entlassen wird. So wie er auch aus der Partei fliegt.Die Emotionalität, die der Film reflektiert, kommt wohl nicht zuletzt aus verloren gegangenen gesellschaftlichen Ansprüchen. Dresen lässt eine Gundermann-Marionette Hamlets Monolog sprechen, in dem es um alles geht: Um Sein oder Nichtsein natürlich, aber auch darum, wie man sich den Widrigkeiten des Lebens stellt. Des „Mächtigen Druck, des Stolzen Mißhandlungen / Verschmähter Liebe Pein, des Rechtes Aufschub / Den Übermut der Ämter und die Schmach / Die Unwert schweigendem Verdienst erweist…“. Darunter will es Dresen nicht.