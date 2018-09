Anstoßen auf 100 Meter langes Stahldach

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Mit Vertretern des Unternehmens, der Handwerkerschaft, Verwaltung und Politik wurde am Dienstag bei Allsafe Richtfest gefeiert. Die 100 Meter lange und 60 Meter breite Produktionshalle im Gewerbegebiet an der Lise-Meitner-Straße steht; bis Ende dieser Woche wird die Dachkonstruktion komplett mit Stahlsandwich-Elementen bestückt sein.

Vier Gewerke, sagt Planer Frank Seidel, sind zurzeit vor Ort, um die Fertigstellung der Halle bis Februar 2019 voranzutreiben. „Wichtig ist jetzt, die Bodenplatte auch in der anderen Hallenhälfte zu gießen, erst dann kann mit dem Innenausbau begonnen werden.“

Um die Halle wetterfest zu machen, werden zurzeit Fenster eingebaut. Ab November, so der künftige Werksleiter Ulf Lohmann, sollen die ersten Produktionsmaschinen einziehen. Start der Fertigung von Gurten und anderen Elementen zur Ladegutsicherung ist für März 2019 anvisiert. 40 neue Mitarbeiter werden bis Produktionsbeginn am Unternehmenssitz in Engen am Bodensee eingearbeitet.