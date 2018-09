Amt: Erkner ist kein Hochwasser-Risikogebiet

Jan-Henrik Hnida

Erkner (MOZ) Was passiert, wenn die Spree Hochwasser führt? 130 Maßnahmen für ein solches Szenario listet das Landesamt für Umwelt für Erkner auf. Allerdings sei Erkner kein erhöhtes Risikogebiet für Überflutungen, wie Frank Trosien vom Umwelt-Referat im Ausschuss für Stadtentwicklung erklärte.

„Wir wollen fair bleiben“, ermahnte Bürgermeister Henryk Pilz nach dem Vortrag über „Hochwasserrisikomanagement Spree“ von Trosien. Bei der Diskussion waren einige der 20 Einwohner mit dem Gesagten unzufrieden, da ihre Grundstücke nahe am Wasser gebaut sind. Dagegen helfe Hausschutz: Wassersperren, Dammbalken oder Sandsäcke, so Trosien. Sämtliche Maßnahmen sind in der Hochwasserschutzfibel des Landes zu finden.

Das Landesamt hatte in einer groß angelegten Untersuchung Überflutungsszenarien erstellt und Hochwassergefahrenkarten angelegt. Bei den großen Überflutungsflächen im oberen und unteren Spreewald hat Erkner einen HQ-Wert von 50 – ein mittlerer Wert. HQ steht für „Hoch“ und die Abfluss-Kennzahl Q. Hochwasser, also der Zustand von Gewässern, bei dem der Wasserstand deutlich über dem Pegelstand des Mittelwassers liegt, droht demzufolge nicht. Die Mitarbeiter des Landesamts arbeiteten sich mit der Fließrichtung der Spree vor, von Süden nach Norden. So geht es beim Bretterschen Graben um die Sohlbaggerung zur Herstellung eines Ausgleichsgefälles für die Sohlenlage. Das Problem: Die Abflussfunktion des Dämeritzsees ist unzureichend. Das sei eine Aufgabe für den Wasser- und Bodenverband. „Den laden wir als nächstes ein“, sagte Pilz.

Trosien wies darauf hin, das die Rückstaueffekte im Dämeritzsee ein natürliches Phänomen seien, da dort die Spree mündet. „Um die Abflussfähigkeit der Müggelspree haben Sie sich herumgeschlichen“, meinte Peter Schulz später. Der Erkneraner schlug die Bildung einer Arbeitsgruppe zum Thema Hochwasser vor. Stadtverordnete Andrea Pohl nannte den Vortrag „einen Bericht von Theoretikern.“ Persönlich messe sie den Pegel der Spree ab, da sie in einem fast 100 Jahre alten Haus wohnt, das an der Mündung steht. Vorigen Winter sei dort der Pegel innerhalb einer Stunde von 75 auf 100 Zentimeter angestiegen.

„Wir schaffen es nicht, jeden Bürger einzeln zu befragen“, gab der Referent zu bedenken – dennoch sei der regionale Maßnahmenplan bundesweit einmalig. Die Übersichtskarten zu den Maßnahmen sind auch auf www.erkner.de zu finden.