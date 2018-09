Willkommen im Unesco-Biosphärenreservat

Daniela Windolff

Angermünde (MOZ) An Straßen und Bahnhöfen im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin werben künftig Willkommensschilder für die Naturlandschaft. Das erste wurde am Dienstag von den Naturwächtern Christina Winter und Klaus-Christian Arndt am Ortsausgang von Angermünde in Richtung Wolletzsee montiert. Unter einem großen Fotomotiv, das den Betrachter auf einen lichten Waldweg in den Buchenwald führt, steht der große Schriftzug „Willkommen im Biospärenreservat Schorfheide-Chorin“. Und das meint die Leiterin des Schutzgebietes, Ulrike Garbe, wörtlich.

„Wir wollen überall im Biosphärenreservat mit der Naturwacht als Partner solche Begrüßungsschilder gut sichtbar an Straßen und Bahnhöfen aufstellen, die ins Schutzgebiet hineinführen. Einmal, damit jeder, der hier entlangkommt, weiß, dass er sich in einem Biosphärenreservat befinden. Und vor allem, dass jeder herzlich willkommen und ausdrücklich eingeladen ist, diese Region zu entdecken und zu erleben. Das gilt nicht nur für Touristen, sondern auch für die Menschen, die hier leben“, sagt Ulrike Garbe.

Rund 100 dieser Schilder mit unterschiedlichen Motiven sollen aufgestellt werden. Sie sollen die Vielfalt der Landschaft mit ihren Ortschaften widerspiegeln. So gibt es neben dem Buchenwald ein Motiv vom Kloster Chorin, ein anderes zeigt eine typische Dorfansicht, ein weiteres ein Sonnenblumenfeld.

An diesen Motiven können nun die Einwohner oder Gäste des Biosphärenreservates mitwirken. In Kooperation mit der Märkischen Oderzeitung lobt die Biosphärenreservatsverwaltung einen Fotowettbewerb aus. Gesucht werden typische Motive aus dem Schutzgebiet, die die vielseitige Landschaft, die Flora und Fauna aber auch Dorfansichten oder typische Baukultur abbilden.

Aus allen Einsendungen, von denen auch gelungene Beispiele mit den Autorennamen in der Märkischen Oderzeitung veröffentlicht werden, wird eine Jury dann die Preisträger auswählen, deren Fotomotiv eines der zukünftigen Willkommensschilder im Biosphärenreservat Schorfheide-Chorin zieren wird.

Die detaillierten Ausschreibungskriterien werden in Kürze in der MOZ sowie auf der Homepage des Biosphärenreservates veröffentlicht.

Aber beim nächsten Spaziergang oder der Wochenendradtour kann jeder Hobbyfotograf schon mal nach Motiven Ausschau halten und so ganz nebenbei auch immer wieder aufs Neue die Schönheit dieser Landschaft auf sich wirken lassen.