Enkeltrick durchschaut

Lawitz Einen seltsamen Anruf hat eine 75-Jährige am Montag in Lawitz erhalten. Eine angeblich gute Bekannte rief an und bat um finanzielle Unterstützung. Eine Summe wurde dabei laut Polizei noch nicht genannt. Aber die Anruferin gab zu verstehen, dass sie das Geld innerhalb einer Stunde abholen könne. So einfach wurde es ihr dann aber doch nicht gemacht. Vielmehr folgten nun konkrete Nachfragen, was letztlich dazu führte, dass die Betrügerin aufgab und das Gespräch beendete. Anschließend informierte die Rentnerin die Polizei.