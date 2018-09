Umbau der Kita „Traumland“ gestartet

Packen zu: Birger Wendt (r.) und Andreas Mattner bei ihrer Arbeit vor der Kita-Küche in Schönwalde © Foto: Hans Still

Hans Still

Schönwalde Der Presslufthammer dröhnt, Sägen kreischen und die Bauschuttmulde vor der Schönwalder Kita „Traumland“ füllt sich nach und nach mit altem Estrich und anderem Abbruch. In der Awo-Kita „Traumland“ haben die Umbauarbeiten zur Erweiterung der Kapazität begonnen. Mehrere Firmen aus der Region sind seit gut einer Woche dabei, ihre Aufträge abzuarbeiten. So setzte Birger Wendt von der Breydiner Firma Galabau Chill der Parkfläche vor der Küche zu. Die Knochensteine wurden sorgfältig aufgenommen. „An dieser Stelle wird ein Fettabscheider eingesetzt. Wenn das erledigt ist, kommen die Steine wieder an ihren Platz“, erklärte der Arbeiter. Mit dem Presslufthammer rückten am Donnerstag Polier Olaf Wefelmeier und Andreas Mattner von MKPW in Seefeld dem Estrich in der ehemaligen Küche zu Leibe. Sie rissen den Beton raus, um für die Elektriker und Installateure die nötige Baufreiheit zu schaffen.

Ein Ziel der Arbeiten besteht darin, die akute Platznot in der Küche zu beseitigen. Schon jetzt hat das Küchenpersonal größte Probleme, das aus Basdorf kommende Essen aufzuwärmen. Zum Ende des Ausbaus soll die Kapazität der Kita von derzeit 88 auf 148 Plätze wachsen, dann reicht der Küchenplatz nicht einmal mehr im Ansatz. Neue Gruppenräume entstehen im Obergeschoss – dort hatten bis vor Monaten der Ortsbeirat sowie Ortsvorsteherin Maria Brandt ihren Platz. Dirk Walter, Chef der Klosterfelder Firma Walter Trockenbau, stellt mit Mitarbeitern neue Wände. Zudem werden die Toiletten vergrößert. In einem zweiten Bauabschnitt erobern die Bauleute die Räume der Bibliothek für neue Gruppenräume.