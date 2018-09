Fakten zu Kriminalität und Zuwanderung in Frankfurt

Thomas Gutke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der medial oder politisch vermittelte Eindruck ist oft ein anderer. Tatsächlich aber ist der Anteil von Straftaten durch Flüchtlinge an der Gesamtkriminalität vergleichsweise gering – wenn auch leicht steigend. Das zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik. Demnach wurden im Jahr 2017 in Brandenburg 6928 Straftaten durch Zuwanderer gezählt. Dies entspricht einem Anteil an allen Straftaten (170 297) von 4,1 Prozent; 4706 ausländerrechtlichen Verstöße nicht mit eingerechnet. Gegenüber 2016 wurden 1106 durch Zuwanderer begangene Straftaten mehr gezählt (5822/3,2 Prozent).

In den Fallzahlen dominieren Rohheitsdelikte (2239) wie Körperverletzungen (1701), Ladendiebstähle (1105) und Delikte wie Fahren ohne Fahrschein (492). Durch Zuwanderer begangene Sexualdelikte haben zugenommen (von 90 auf 154 Fälle in 2017/insgesamt 1434 Fälle). Der Anteil der tatverdächtigen Zuwanderer an allen Sexualdelikten stieg von 6 auf 10,7 Prozent.

Frankfurt steht in der Liste der Städte Brandenburgs bei der Zahl aller durch Zuwanderer begangenen Straftaten auf Platz 5; es handelt sich aber auch um die viertgrößte Stadt im Land. Insgesamt sank die Fallzahl in Frankfurt sogar von 292 auf 282. Ihr Anteil an zuletzt 5313 erfassten Straftaten in der Stadt insgesamt lag bei 5,3 Prozent. In einzelnen Deliktbereichen stiegen die Fallzahlen indes leicht an. So wurden u.a. 8 Sexualdelikte (gegenüber 3 in 2016/38 Fälle in 2017 insgesamt), 41 Fälle von Körperverletzung (39/391) und 72 Ladendiebstähle (62/552) registriert.

Syrische und afghanische Tatverdächtige sowie solche aus der russischen Föderation dominieren. Oft handelt es sich um Männer zwischen 21 und 40 Jahren – was bei deutschen Tätern nicht anders ist. Oft werden Zuwanderer selbst Opfer von Straftaten durch Zuwanderer; 2017 in 849 von 1056 Fällen. (thg)