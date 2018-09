Pneumant wartet auf neuen Pachtvertrag

Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Die Pläne sind fertig, 585 000 Euro Fördergeld in Aussicht, 800 000 Euro im „Stadt-Haushalt“ eingeplant – doch der Neubau des Pneumant-Sanitärgebäudes beginnt nicht. Der Verein wartet auf einen Pachtvertrag für mindestens 25 Jahre von der Stadt. Der Bürgermeister sagt, begonnen werden könnte auch ohne.

„Wer auf die Toilette möchte, geht mit Frau Seemann mit“, ruft Jürgen Eichentopf seinen Schülern zu. „Wir müssen die Fürsorge- und Aufsichtspflicht für die anderen gewährleisten“, nennt der Lehrer der Spree-Oberschule ein Problem an den Toilettengängen. Regelmäßig nutzen seine Schüler den Sportplatz des Pneumant-Forums.

Da die WC in der benachbarten Sporthalle sind, muss ein Lehrer mit. Rückt er mit zwei Klassen an, herrscht zudem bei 50 Jugendlichen in den beiden Umkleiden, die für die Schule reserviert sind, Gedränge. „Es wäre eine Erleichterung, wenn das Sanitärgebäude fertig ist“, sagt Eichentopf. Das sieht nicht nur er so. Zeitweilig begegnen sich knapp 200 Sportler in der Halle. Bei sechs Umkleiden à 15 Personen zeigt sich das Ausmaß des Problems.

Dass ein neues Sanitärgebäude gebaut werden soll, ist unstrittig. Der Landessportbund (LSB) stellte 2016 bereits 585 000 Euro aus dem Kommunalen Infrastrukturprogramm (KIP) in Aussicht. Die Stadtverordneten beschlossen, Eigenmittel von knapp 200 000 Euro bereitzustellen. Aufgrund steigender Sportlerzahlen und eines geplanten zweiten Sportplatzes, reichte der Verein 2017 eine neue Planung für einen zweigeschossigen Bau ein. Die Stadtverordneten stimmten dem zu – und bewilligten, den Eigenanteil auf 800 000 Euro zu erhöhen. Die Gesamtkosten des Neubaus mit sieben Umkleiden, Sportgerätelager und Sanitärräumen – einige direkt vom Sportplatz erreichbar – betragen 1,4 Millionen Euro.

Doch die Auszahlung der Fördermittel ist an Bedingungen geknüpft. Eine lautet: Der Bau muss bis 31. Oktober 2019 fertig sein. Eine weitere schreibt eine Zweckbindung von 25 Jahren vor. Hier liegt ein Problem. Die Halle gehört der Stadt. Bauherr ist die BSG. „Darum braucht der Verein einen Pachtvertrag für mindestens 25 Jahre“, betont Vorsitzende Karin Lehmann. Zwar besteht ein unbefristeter Vertrag, doch die KIP-Richtlinie verlange den 25-Jahre-Passus.

Ex-Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst stellte 2016 bereits eine Absichtserklärung darüber für den LSB aus. Doch die reicht nicht. Bürgermeister Matthias Rudolph erneuerte zwar die Absichtserklärung, schrieb die 25 Jahre aber nicht in den Vertrag. „Dadurch brennt nichts an“, sagt er. Zum einen habe er dem LSB mitgeteilt, den Vertrag zum Jahreswechsel nachzureichen. Zum anderen liege die Baugenehmigung ohnehin noch nicht vor. „Von der Stadt stehen 800 000 Euro bereit. Bis die verbaut sind, liegt das Schreiben vor“, sagt Rudolph. Er wolle den alten Pachtvertrag nicht nur in dem einen Punkt ändern, da aktuell alle Verträge mit Sportvereinen auf einen aktuellen Stand gebracht würden.

Andererseits, sagt Rudolph, habe er der BSG dennoch vorgeschlagen, den Passus in den Vertrag zu setzen, wenn diese als Gegenleistung zusichere, den neuen Pachtvertrag der Stadt zu unterzeichnen. „Das kann ich doch nicht. Ich muss ihn doch von unserem Anwalt, dem Vorstand und dem LSB prüfen lassen“, sagt Karin Lehmann. „Einfach anfangen“ könne man auch nicht, ohne dass die komplette Bausumme abgesichert sei. Und das hängt am Pachtvertrag. Spätestens wenn der privatrechtliche Fördervertrag mit dem Verein abgeschlossen werde, „ist ein Pachtvertrag zwischen der Stadt und dem Verein mit einer 25-jährigen Nutzungsdauer vorzulegen“, teilt Christian Braune, Referatsleiter Sportentwicklung des LSB, auf MOZ-Nachfrage mit.

„Wir stehen jetzt schon auf der letzten Kante“, verdeutlicht Vereinsmitglied Frank Diedrich, der das Bauprojekt betreut. „Wir müssen im Oktober anfangen. Alles andere wäre der Todesstoß“. Würde der Verein das Fördergeld nicht abrufen, wäre das „eine Blamage“ für Verein und Stadt.