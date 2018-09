Schüler arbeiten an Ausstellung über Fidus

Joachim Eggers

Erkner (MOZ) Neuntklässler der Morus-Oberschule aus Erkner arbeiten an einer Ausstellung zum Thema Lebensreform, die am 7. Oktober in Woltersdorf eröffnet werden soll. Denn am 8. Oktober wäre Fidus, der Künstler und Lebensreformer aus Woltersdorf, 150 geworden.

Gerald Ramm steht am Dienstagvormittag im großen Saal der Alten Schule, leicht vorgebeugt über einem Pult. Der Woltersdorfer Hobby-Historiker spricht vor einer der drei 9. Klassen der Morus-Oberschule aus Erkner über Hugo Höppener alias Fidus, den Künstler und Lebensreformer. Fidus’ Tod jährte sich am 23. Februar zum 70. Mal, und am 8. Oktober wäre er 150 geworden. Diese beiden Gedenktage sind Aufhänger für eine Reihe von Ausstellungen und Projekten, die der Verein Kulturhaus Alte Schule, der Verschönerungsverein und die Kirchengemeinde auf die Beine gestellt haben.

Dazu gehört auch ein Projekt zur Gegenwärtigkeit von Ideen wie Nacktbaden und vegetarischer Ernährung, die Fidus praktizierte, aber auch in den Mittelpunkt seines künstlerischen Schaffens stellte. „Er hat die Leute ausgepellt“, sagt Ramm über Fidus’ Vorliebe für Nacktdarstellungen, und verdeutlicht, wie ungewöhnlich das in jener Zeit war: „In Deutschland ist sonst niemand mit Jesuslatschen, Lodenmantel und langen Haaren zu Parteiversammlungen gegangen.“

Damit ist Ramm auch bei dem problematischen Teil des Erbes, das der Woltersdorfer hinterlassen hat: Fidus war in der NSDAP. Im Mittelpunkt aber steht bei diesem Projekttag die Lebensreform. Katrin Fleischer, die Koordinatorin des Projekts im Kulturhaus-Verein, versucht, die antibürgerliche Attitüde des Künstlers in die Gegenwart zu holen: „Heute wäre Fidus ein Punker.“

Ein Stockwerk höher, im Heimatmuseum des Verschönerungsvereins, sitzt dessen Mitglied Norgard Kreiser, die selbst einst im Wohnhaus des Künstlers in der Köpenicker Straße lebte, und erzählt den Schülern der 9c, wie das war, als der Krieg zu Ende ging und die Russen nach Woltersdorf kamen. Einigermaßen beeindruckt hört die Klasse von Lehrer Olaf Bönicke zu – und er wird von seinen Schützlingen mit Fragen zur eigenen Lebenspraxis gekitzelt. „Ich hatte auch mal lange Haare“, bekennt der Pädagoge.

Die nächste Station seiner Klasse ist im Obergeschoss des Kirchengebäudes bei Christine Elßner vom Verschönerungsverein. Bevor die Schüler die Kirche betreten, machen Olaf Bönicke und Katrin Fleischer ein paar klare Ansagen: In einer Kirche isst man nicht und hat auch keine Mütze auf dem Kopf. Dann geht es darum konkret zu überlegen, wie die bisherige Arbeit der Schüler – sie haben Informationen aufgenommen und zum Teil zu Texten verarbeitet – in die geplante Ausstellung umgemünzt werden kann.

Christine Elßner ist bereit, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen, braucht aber Vorgaben. Die Neuntklässler verweisen auf fehlende Mitschüler, die den entscheidenden Teil der Arbeit hätten, es wird unruhig, der Geräuschpegel steigt. Bönicke argumentiert und ermahnt („packst Du bitte das Handy weg“), dann platzt ihm der Kragen: „Ihr habt zwei Wochen so toll gearbeitet und wollt das jetzt wegschmeißen – das verstehe ich nicht.“ Er redet seinen Schülern ins Gewissen: „Am 7.10. muss die Ausstellung stehen, da hängen auch andere Leute dran.“ Zumindest bei einigen wirkt die Gardinenpredigt.

Welches Bild von Fidus nehmen die Schüler jetzt mit? „Er war ein netter, hilfsbereiter Mann“, sagt die 14-jährige Sarah, die ihre Haare in Rasta-Zöpfen trägt, „weil ich Bock darauf hatte“. Vegetarisch essen? Sarah und ihre Mitschülerinnen Kim und Hanna äußern sich teils unentschieden, zurückhaltend. Für Hanna ist klar, dass sie nicht auf Fleisch verzichten will.