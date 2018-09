Literweise Schweiß für die große Show

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) anzensemble kuz, das in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen feiert. Am Sonntag gibt es eine bunte Show im Friedrich-Wolf-Theater.

Die Tänzer des kuz-Ensembles haben den Rekordtemperaturen in diesem Sommer getrotzt. Und wie. Statt an einen See zu fahren, haben sie oftmals literweise Schweiß produziert. Sonderproben standen an, denn an diesem Wochenende folgt der zweite Höhepunkt des Jahres nach der Tanzwoche. Das Tanzensemble kuz feiert, und zwar seinen 25. Geburtstag. Und wo könnte man das besser tun als auf einer Bühne?

Vor allem die vergangenen drei, vier Jahre waren aufregend für die Mitglieder des Ensembles. Bei ihrem letzten Jubiläum gehörten sie noch zur Stadt. Doch aus Kostengründen sollte diese Trägerschaft beendet werden. Außerdem, so argumentierte die Stadtverwaltung damals, würden andere Tanzensembles, die sich längst in Vereinen organisiert hatten, benachteiligt. Um den Fortbestand zu sichern, wurde ein neuer Träger gesucht. Seit dem Jahr 2015 gehört das 1993 gegründete Ensemble nun zur SG Aufbau.

„Das lief alles total unkompliziert“, erinnert sich Carolin Burkhard, die Leiterin der Abteilung Tanzen bei der Sportgemeinschaft. Man habe letztlich davon profitiert, dass die SG Aufbau bereits feste Vereinsstrukturen hatte. Seitdem sind die Mitgliederzahlen sogar weiter gewachsen. 150 Kinder und Jugendliche tanzen derzeit beim kuz. Das jüngste Mitglied sei vier Jahre alt, das älteste 29, sagt die Abteilungsleiterin. Und vor allem bei den ganz jungen Tänzern gelangt das Ensemble so langsam an seine Grenzen. Die Gruppen der Vier- bis Sechsjährigen seien vom Prinzip her komplett voll.

Jungen sind hingegen in jeder Altersgruppe beliebt und begehrt. An denen mangelt es nämlich – wie in den anderen Tanzvereinen auch. Das kuz Tanzensemble ist in elf Gruppen aufgeteilt, die von insgesamt zehn Trainern trainiert werden, und zwar ehrenamtlich. Lediglich eine Aufwandsentschädigung erhalten sie für ihren Einsatz. „Einige studieren ja in Berlin oder Cottbus und kommen dann für die Proben extra her“, erklärt Carolin Burkhardt. Zudem gebe es noch zwei Profis, mit denen man in Sachen Choreografien zusammenarbeite.

Trainiert wird übrigens wie noch zu Zeiten des früheren Trägers in der Turnhalle der Grundschule „Astrid Lindgren“. Eigentlich bräuchten die Tänzer die Halle noch viel öfter. „Aber wir sind froh, dass wir sie überhaupt nutzen dürfen“, sagt die kuz-Chefin. Wer Interesse habe, der könne übrigens einfach mal zu einem Training kommen. Möglicherweise entwickelt sich dann daraus eine Mitgliedschaft. Der Trainingsplan ist auf der Internetseite der Tänzer für jeden einsehbar. Darauf heißt es übrigens auch „Tanzensemble kuz – kreativ und zeitgemäß“.

Das wollen die Aktiven dann auch an diesem Sonntag beweisen. Dann geht der Vorhang im Saal des Friedrich-Wolf-Theaters auf für „25 Jahre Tanzensemble kuz“. Der Kartenvorverkauf lief super. „Wir haben nur noch einige Plätze im Parkett frei“, weiß Carolin Burkhardt. An der Theaterkasse seien Tickets noch vor Veranstaltungsbeginn erhältlich.

Die verschiedenen Gruppen geben Einblicke in ihr aktuelles Repertoire, zeigen aber auch Tänze aus den vergangenen 25 Jahren. Kindertänze, Jazz und Modern Dance – getanzt von mehreren Generationen des Ensembles. „Das Kindertanzprojekt ist ein Höhepunkt unserer Jubiläumsfeier, hier sehen Sie Auszüge aus verschiedenen Projekten der Tanzwochen“, verrät Carolin Burkhardt. „Wir wünschen allen Besuchern einen unterhaltsamen und erlebnisreichen Abend!“

Sonntag: „25 Jahre Tanzensemble kuz“, Friedrich-Wolf-Theater, 17 Uhr, Kartenvorverkauf auf www.friwo.info, Ticket-Hotline: 01805 700 733, www.tanzensemble-kuz.de/