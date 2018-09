Bahnhof mit Platz für Tanzfreunde

Bei Bedarf: Wenn jemand ein- oder aussteigen will, halten die Triebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn in Kummersdorf. © Foto: iris Stoff

Bahnhof mit Biergarten: Als das Foto für diese alte Postkarte aufgenommen wurde, gab es den Anbau mit Tanzsaal am Kummersdorfer Bahnhof noch nicht. Das Gebäude ging 1994 in Privatbesitz an Künstler aus Berlin über. © Foto: Repro: Iris Stoff

Iris Stoff

Kummersdorf (MOZ) Vor 120 Jahren wurde die Eisenbahnlinie Beeskow-Königs Wusterhausen in Betrieb genommen. In der Serie Bahnhofsgeschichten stellen wir Bahnhöfe und Haltepunkte der Strecke vor. In Teil drei machen wir heute in Kummersdorf Station.

Das frühere Kummersdorfer Bahnhofsgebäude ist das erste an der Strecke zwischen Königs Wusterhausen und Beeskow, das an Privatleute verkauft worden ist. Bereits im Mai 1994 ging es in den Besitz von Künstlern aus Berlin über, die es zur Arbeit und Erholung nutzen.

Zuvor hatte es große Aufregung im Dorf gegeben. Die Deutsche Bahn hatte auf dem Gelände mit Abrissarbeiten begonnen, der Anbau vom Empfangsgebäude war schon abgetragen. Weder in der Kommune noch in der Kreisverwaltung war jemand informiert worden. Der damalige Bürgermeister Alois Stabeszewschi ging in die Öffentlichkeit, auch die Moz berichtete. Das Haus blieb stehen.

Als am 20. September 1898 der erste planmäßige Zug in Kummersdorf hielt, gab es den mehrstöckigen Klinkerbau allerdings noch nicht. Dieses Empfangsgebäude wurde 1907 gebaut. Vorgänger war ein kleines Fachwerk-Wartehäuschen, dessen Ansicht auf alten Postkarten zu sehen ist. Der neue Bahnhof erhielt später einen Anbau mit einer Gaststätte mit Tanzsaal, der gut frequentiert worden sein soll.

Die Gaststätte hatte auch einen kleinen Sommergarten, wo sich Gäste gerne niederließen, wie eine historische Postkarte zeigt. Nach dem Krieg wurde der Tanzsaal als Fahrrad-Abstellraum genutzt. Gisela Zeige (86) kann sich noch gut an die Zeit erinnern, als auf dem Bahnhof mehr los war als heute. „Auch aus den umliegenden Dörfern wie Alt Stahnsdorf, Rieplos, Spreenhagen und Markgrafpieske sind die Leute von hier aus zur Arbeit gefahren. Und Ausflügler aus Berlin zog es hierher. Manche haben sich am Storkower Kanal ein Häuschen gebaut.“

Die Rentnerin, die sich viele Jahre mit der Heimatgeschichte von Kummersdorf beschäftigte, kann aus dem Gedächtnis den Grundriss des Bahnhofsgebäudes aufzeichnen. Sie weiß genau, wo Warteraum, Fahrkartenschalter und auch der Tresen der Gaststätte waren.

1945 sei die Eisenbahnbrücke zwischen Kummersdorf und Storkow über den Kanal gesprengt worden, erinnert sich Gisela Zeige. „Die Leute mussten aus dem Zug aussteigen, den Kanal auf einem schmalen Notsteg überqueren und zur Weiterfahrt in einen anderen Zug steigen.“ Im Dorf kursieren so manche Geschichten, die mit der einstigen Bahnhofsgaststätte zu tun haben. So soll es Familienväter gegeben haben, die hier am Lohntag versackten und von der Kneipe aus am nächsten Tag zur Frühschicht fuhren. Kummersdorf ist heute ein Bedarfshaltepunkt.

Einmal die Stunde kommt hier ein Triebwagen der Niederbarnimer Eisenbahn (NEB) in Richtung Frankfurt (Oder) oder Königs Wusterhausen vorbei. Der Zugang zum Bahnsteig erfolgt neben dem eingezäunten früheren Empfangsgebäude. Es gibt ein Wartehäuschen, Parkplätze und Fahrradabstellmöglichkeiten. Bei einer Linde lädt eine Bank zur Rast ein, daneben informiert die Tourist-Information Storkow in einem Schaukasten über umliegende Ausflugsziele.