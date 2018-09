Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Monatelang war alles vorbereitet worden, nun ist das 15. Brandenburger Dorf- und Erntefest in Neuzelle schon wieder Vergangenheit. Neuzelles Bürgermeister Dietmar Baesler wird es in sehr guter Erinnerung behalten. sprach mit ihm.

Herr Baesler, was bleibt rückblickend zum Brandenburger Dorf- und Erntefest zu sagen?

Ich bin wirklich glücklich, dass es ein so schönes Fest war. So wie ich gehört habe, war es auch allen Beteiligten eine Freude, dass sie mitgemacht haben. Ich habe aber auch von den Gästen nur positive Stimmen gehört. Die waren allesamt begeistert.

Gibt es etwas, dass Sie besonders beeindruckt hat?

Das war sicherlich der Festumzug, der ja für zwei Höhepunkte passen musste: zum einen für das Jubiläum „750 Jahre Kloster Neuzelle“, zum anderen für das Dorf- und Erntefest. Landwirtschaft und Historie spielten eine Rolle. Bei allen, die dort mitgewirkt haben, hat man gespürt, dass sie mit Freude dabei waren. Der Umzug war einfach beeindruckend. Klasse.

Wer hat das alles möglich gemacht?

Alle, die mitgewirkt haben. Bei denen möchte ich mich wirklich bedanken. Aber auch die, die im Hintergrund gewirkt haben, die die Bilder zusammengestellt und die Kostüme besorgt haben, das war eine große Leistung. Und es war vor allem alles ehrenamtlich. All die Stunden, die dafür notwendig waren, Hut ab! Da kann man als Bürgermeister nur froh sein, dass so viele Menschen sich so engagieren. Ein großes Dankeschön an das ganze Team.

Was sagen Sie zur Atmosphäre im Dorf?

Bei den Neuzellern möchte ich mich auch bedanken. Die Grundstücke sahen gepflegt aus, viele waren geschmückt. Ich hatte das Gefühl, dass jeder Neuzeller mit dabei war. Aber auch die Beteiligung der Ortschaften aus dem gesamten Amtsgebiet war großartig. Dieses Fest mit diesem Umzug, das geht in die Geschichte ein und es war für jeden ein Erlebnis.

Es gab aber noch einen Grund zum Feiern ...

Wir hatten Gäste aus Langenberg, mit denen wir im Rahmen des Dorf- und Erntefestes das 25-jährige Bestehen der Partnerschaft beider Gemeinden gefeiert haben. Die Langenberger haben uns eine Stele geschenkt, für die wir nun einen würdigen Ort suchen.