Freier Eintritt zu Musik und Feuerwerk

Bernhard Schwiete

Bad Saarow (MOZ) Ab Freitag ist es wieder soweit: Wie jedes Jahr am dritten September-Wochenende findet in Bad Saarow der Flammende Scharmützelsee statt. Beim Programm des Volksfestes ist diesmal allerdings einiges anders als zuletzt.

Das große Feuerwerk, der charakteristisch für den Flammenden Scharmützelsee steht, findet in diesem Jahr nur noch einmal, am Samstagabend ab 22.45 Uhr, statt. Begründet worden war dies im Vorfeld mit den enormen Kosten. Auf der anderen Seite wird das Fest auch für die Besucher billiger: Anders als in den vergangenen Jahren, als der Erwerb eines Verzehrbons in Höhe von fünf Euro verpflichtend war, ist der Eintritt auf das Veranstaltungsgelände rund um den Erich-Weinert-Platz am Hafen frei.

Der Förderverein Kurort Bad Saarow, der Tourismusverein, der Gästeführer-Verein, das Scharwenka-Kulturforum und der Unternehmerverein Frischerwind sind mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Verkauft werden unter anderem Bücher und der Bad-Saarow-Kalender für 2019. Ebenfalls vor Ort sind die freiwillige Feuerwehr, die Gemeindebibliothek und die Maxim-Gorki-Schule, deren Chor am Sonntag um 15 Uhr auftritt. Mit Betreuung durch den Teamimpuls-Kletterwald können Mannschaften ein Floß bauen, mit denen am Sonntag, 14 Uhr, eine Spaßbootregatta ausgetragen wird.

Beim musikalischen Programm konnten zuletzt in Bad Saarow immer wieder große Namen begrüßt werden, zum Beispiel vor zwei Jahren Star-DJ Marusha. Diesmal begnügen sich die Veranstalter für den Sonnabend mit der Party-Coverband Roof Garden aus Berlin, die ab 20 Uhr Rock- und Pop-Hits spielt. Außerdem gibt es nur noch eine Bühne. So soll eine Überschneidung der Beschallung, wegen der es im vergangenen Jahr Beschwerden gegeben hatte, vermieden werden.

Beginn des Flammenden Scharmützelsee ist am Freitag um 17 Uhr. Am Sonnabend geht es um 11 Uhr los, am Sonntag um 10 Uhr. Höhepunkte abseits des Roof-Garden-Konzerts und des Feuerwerks sind die „Schlagersause“ mit DJ Chrismen am Freitag ab 21 Uhr und eine große Lasershow am Sonnabend ab 22.10 Uhr, also direkt vor dem großen Feuerwerk.

Für Freitag, gegen 20 Uhr, wird ein Lampionumzug für Kinder mit Start am Theater am See angekündigt. (bs)

Das vollständige Programm im Internet: www.flammender-scharmuetzelsee.info